La Aemet activa la alerta amarilla por tormentas este sábado en siete provincias de Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por tormentas para este sábado en siete provincias de Castilla y León: León, Palencia, Burgos, Ávila, Salamanca, Zamora y Valladolid.

Los avisos, que podrán ir acompañados de granizo y fuertes rachas de viento, entrarán en vigor a las 14:00 horas y se mantendrán hasta la medianoche.

En León, Palencia y Burgos, además de las tormentas con granizo y viento intenso en zonas de meseta, en la cordillera Cantábrica se activa un segundo aviso amarillo por precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, aunque de forma dispersa.

Por su parte, en las zonas de meseta de Zamora, Ávila y Salamanca, y en toda la provincia de Valladolid, la alerta amarilla advierte de tormentas aisladas que también podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.