Carmen Calvo advierte de que "sin verdad y sin justicia no hay concordia" ante el posible pacto PP-Vox en Castilla y León

La presidenta del Consejo de Estado y exministra de Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha advertido este viernes en Valladolid de que "sin verdad y sin justicia no puede haber concordia". Unas palabras que se enmarcan en medio de las negociaciones entre PP y Vox en Castilla y León y después de que en la anterior legislatura los de Santiago Abascal trataran de borrar la memoria en las leyes autonómicas.

Acompañada por el rector de la Universidad de Valladolid (UVa), Antonio Largo, y el secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, la también exvicepresidenta del Gobierno ha participado en unas jornadas de homenaje a las víctimas del exilio español durante el franquismo, coincidiendo con el día que se celebra su reconocimiento.

En este sentido, preguntada sobre el momento político que se vive en Castilla y León, con un previsible pacto entre PP y Vox para formar Gobierno como ya ha sucedido en Aragón y Extremadura, Calvo ha querido hacer un llamamiento a los demócratas para "cerrar filas contra el neofascismo".

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y el rector de la UVa, Antonio Largo, este viernes en Valladolid Rubén Cacho Ical

"Frente a ideas que son en realidad muy antiguas y peligrosas, y algunas de ellas inconstitucionales y antidemocráticas. Un Estado de derecho tiene crímenes y defectos que no prescriben y debe buscar a los desaparecidos, digan lo que digan ideológicamente y te guste o no. Es una obligación legal, no solo ética", ha incidido.

Aunque ha evitado referirse a Vox directamente, Calvo ha defendido la respuesta de los demócratas frente a quienes "de manera bastante trilera colocan en el debate político español ideas que son claramente antidemocráticas y van en contra de la Constitución".

"Niegan la memoria democrática de la historia más terrible de nuestro país en el siglo XX, pero blanquean la dictadura. Tendríamos que colocar esa contradicción tan grande (en el debate). Reivindico el siglo XV o XVI, pero te prohíbo a ti que hagas esas reflexiones de lo que ocurrió hace 80 años", ha añadido.

Las declaraciones llegan en medio de las negociaciones entre PP y Vox, después de que en la anterior legislatura, aunque no saliera adelante, pactaran una Ley de Concordia, a petición de los de Santiago Abascal, que eliminaba cualquier resquicio de reparación de la memoria de las víctimas.

"Alguien que está buscando a sus abuelos asesinados, en una cuneta o una fosa, no va a tener concordia hasta que los encuentre", ha apuntado Carmen Calvo.

La presidenta del Consejo de Estado ha recordado que "una democracia no puede tener desaparecidos" y ha insistido en que "antes está la verdad, la justicia y la dignidad, luego pueden venir los sentimientos".

Para Calvo, "los pueblos no pueden vivir sin memoria" y ha reivindicado esta como "una parte insoluble de estar vivos". "Una de las partes más importantes en las que ayudar es tener un recuerdo de justicia y dignidad para quienes antes iniciaron ese camino y en muchos casos tristemente les costó la vida", ha precisado.

La exministra ha subrayado la necesidad de que "lo sepan con mucha más claridad la gente más joven porque son los cimientos que tienen que tirar de la cadena, de manera pacífica y seguir ampliando la dignidad del ser humano".

"Nos jugamos las libertades, los derechos, la igualdad, la justicia y la verdad de todos. Hay que leer al exilio español para entender el sufrimiento que te provoca en convertirte en apátrida", ha resaltado antes del homenaje.

En este sentido, ha lamentado que España todavía "no se ha recuperado de la pérdida de esas generaciones de intelectuales" que fueron víctimas mortales del autoritarismo o recurrieron al exilio.

"Todavía no nos hemos recuperado de esa fractura que luego la dictadura se encargó de agrandar y de la cual todavía tenemos que seguir achicando agua para reconocer las aportaciones que hicieron. Todas esas cosas son verdades, razonables, necesarias, que hace falta decirlas", ha zanjado.

"Una tragedia colectiva"

Para el secretario general de UGT en Castilla y León, el exilio de miles de ciudadanos lejos de las fronteras de España supuso una "tragedia colectiva" en nuestro país, por eso ha considerado oportuno "recordar a todo rostro, de hombres y mujeres, también de esta tierra, que tuvieron que marcharse".

Para Lobo, Castilla y León aún tiene una "deuda pendiente" con la memoria y "sobre todo con las familias que todavía están pendientes de reconocer y reparar la memoria y dignidad de sus familiares".

"En nuestra Comunidad están catalogadas 700 fosas, de las cuales la mitad no han sido exhumadas. Hay un decreto autonómico que todavía tiene mucho trabajo por hacer. Estamos a las puertas de un futuro Gobierno, que todo apunta a que entrará la extrema derecha y la ultraderecha, donde precisamente quieren borrar la memoria colectiva", ha avisado.

En este sentido, ha apelado a que "cumpla nuestro marco de convivencia, que es el estatuto, que apela a la democracia, por la tolerancia y la convivencia, que se respete la memoria y hagamos algo por recordar y reparar la memoria de aquellas personas que por defender la democracia tuvieron que marcharse".