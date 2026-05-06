Confirmado por el Gobierno: Castilla y León contará con un proyecto para acelerar la transición energética

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una imagen de archivo Carlos Luján Europa Press

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinará 21 millones de euros para implementar proyectos de producción de electricidad y calor a partir de energías renovables en sustitución de producción a partir de combustibles fósiles.

Uno de esos proyectos estará ubicado en Castilla y León en el marco de una línea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien ha adelantado la propuesta de asignación provisional de 670 millones de euros.

Una cantidad correspondiente a varias líneas de ayuda del PRTR para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, centrales hidroeléctricas de bombeo, cadena de valor renovable, movilidad sostenible y producción de electricidad y calor a partir de renovables.

"La apuesta por la transición energética de este gobierno siempre ha sido firme. Nuevamente nos enfrentamos a otra guerra, que reafirma aún más nuestro compromiso y el de Europa", ha afirmado Aagesen.

La ministra ha asegurado que se trata de "un compromiso que permite a España ser un motor de crecimiento, de generación de empleo, de bienestar".

A ese respecto, la vicepresidenta del Ejecutivo central ha asegurado que España "no solo no llega tarde a esta gran oportunidad, sino que tiene una posición privilegiada, que vamos a seguir aprovechando".

Todas las líneas de ayuda del PRTR están gestionadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).