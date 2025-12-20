La profesión que crece gracias a la IA y la transición energética: más de 1.600 profesionales en Castilla y León

El futuro de los ingenieros industriales en Castilla y León se define por la necesidad de "hacer frente a la optimización de procesos complejos y la sostenibilidad en sectores clave para la economía regional como la automoción, la logística, así como la transición energética y la transformación digital para implementar la IA".

Así lo han puesto de manifiesto los representantes de los colegios oficiales de ingenieros industriales de León y Valladolid durante su reunión de balance de 2025.

Ambos coinciden en destacar el "buen estado de salud de la profesión" en un año que ha marcado el 175 aniversario de la creación del Real Instituto de Madrid, la primera Escuela Oficial de Ingenieros Industriales.

Actualmente, Castilla y León cuenta con más de 1.600 ingenieros industriales colegiados. Valladolid lidera con 800, seguida de León con 345, Burgos y Palencia con 288, Salamanca con 84, Zamora con 53, Soria con 36 y Segovia con 46.

Los colegios subrayan que la ingeniería industrial se ha consolidado como una profesión transversal y "fundamental en algunas de las actividades con mayor crecimiento de los últimos años, como las relativas a la logística, la salud y los cuidados".

Además, los objetivos de descarbonización sitúan al ingeniero industrial como pieza clave en la transición energética, participando en el diseño de parques eólicos y plantas de hidrógeno verde, entre otros proyectos.

En las últimas décadas, la ingeniería industrial ha experimentado un crecimiento del 47% dentro del conjunto de las ingenierías, impulsada por las nuevas titulaciones de grado y máster derivadas del plan Bolonia.

La profesión concentra actualmente 323.000 titulados, el 40% del total de ingenierías en España. De ellos, el 32% poseen el máster habilitante y el 68% son ingenieros técnicos, según el Observatorio de la Ingeniería en España.

De cara al futuro, la profesión "pasa por una mayor especialización" en inteligencia artificial, energía, ciberseguridad e infraestructuras digitales, según apuntan los colegios industriales.

Y es que los ingenieros industriales desarrollan su actividad principalmente en gestión, asesoramiento, consultoría, proyectos, comercialización, producción, operaciones, docencia e I+D, configurándose como un pilar imprescindible para la economía de la Comunidad.