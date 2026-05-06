Abascal asegura que "pronto" habrá "prioridad nacional" en Castilla y León: "Se luchará contra la invasión migratoria"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que "pronto" en Castilla y León habrá "prioridad nacional". "Se luchará contra la invasión migratoria", ha escrito en una publicación en su cuenta de la red social X.

Una aseveración que coincide con la del portavoz del partido en las Cortes, Carlos Pollán, que ha asegurado, tras su reunión con el presidente de la Cámara, Francisco Vázquez, que trabajan para que la "prioridad nacional" sea "una realidad" en la Comunidad.

Abascal ha lanzado este mensaje tras participar en un acto en el municipio cordobés de Puente Genil, en el marco de la campaña electoral de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

"En Extremadura, Aragón y pronto en Castilla y León habrá prioridad nacional; se protegerá a nuestro campo frente a la agresión del Pacto Verde y de Mercosur, y se luchará contra la invasión migratoria. Con tu voto en Andalucía también lo podremos lograr", ha señalado en su publicación.

La "prioridad nacional"

La "prioridad nacional" se ha convertido en uno de los ejes más polémicos de los recientes pactos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón y, previsiblemente, jugará un papel clave también en el futuro acuerdo en Castilla y León.

La medida, impulsada por los de Santiago Abascal, prioriza a quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable en el territorio a la hora de repartir ayudas sociales, subvenciones, prestaciones públicas y, sobre todo, vivienda protegida y alquiler social.

En la práctica, se traduce en baremos como un mínimo de 10 años de empadronamiento para comprar vivienda pública y cinco años para alquilarla, junto a criterios de cotización, vínculos laborales y familiares.

Un acuerdo dilatado

Ya incluida en los acuerdos de gobierno de Extremadura, con María Guardiola, y Aragón, con Jorge Azcón, Vox aspira a extenderla también al futuro pacto en Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco.

La Comunidad, pues, será el próximo escenario en el que entrará en juego la "prioridad nacional" aunque el acuerdo entre PP y Vox se prevé que se dilate hasta después de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Este mismo miércoles, tras la ronda de contactos previa a la proclamación de Mañueco como candidato a la investidura, el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, ha reconocido que ve "difícil" que el acuerdo se produzca antes de los comicios andaluces.

Con todo, ha subrayado que las negociaciones siguen en marcha y que existe una "buena predisposición" entre ambos partidos. "Por nosotros, cuanto antes", ha afirmado.