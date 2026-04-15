Cuenta atrás para la investidura de Mañueco: plazos y fechas clave para formar Gobierno en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada a la sesión constitutiva de la XII Legislatura en las Cortes, este martes Leticia Pérez ICAL

Las Cortes de Castilla y León han echado a andar y, con ellas, el reloj que conduce de forma inevitable hacia la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta, tras casi siete años en el cargo.

Este martes, la sesión constitutiva de la XII Legislatura dejó claro que el acuerdo entre el Partido Popular y Vox no es un mero formalismo, sino el primer paso firme de una colaboración que apunta a un Gobierno estable para los próximos cuatro años.

Francisco Vázquez, el fiel escudero de Mañueco, fue elegido presidente de la Cámara con los 47 votos del bloque de centroderecha, un respaldo que sella la sintonía entre ambas formaciones y acelera los plazos institucionales hacia la renovación del Ejecutivo.

La elección de Vázquez no fue un suceso aislado y llegó acompañada de la designación de Carlos Menéndez, de Vox, como vicepresidente primero, y de Nuria Rubio, del PSOE, como vicepresidenta segunda.

Este reparto de la Mesa, acordado entre PP y Vox, representa mucho más que un simple reparto de cargos y es la demostración pública de que ambos partidos están dispuestos a trabajar juntos para traducir el resultado electoral del 15 de marzo en una gobernabilidad sólida.

Mañueco −que ya recibió el apoyo de Vox en su investidura en 2022, aunque el Gobierno de coalición saltó por los aires dos años después− se consolida como el candidato indiscutible y será previsiblemente investido en el mes de mayo, evitando cualquier riesgo de repetición electoral.

Un plazo de 15 días

El Reglamento de las Cortes marca plazos que ya corren de manera inexorable. Una vez constituida la Cámara, el presidente debe proponer un candidato a la Presidencia de la Junta en un máximo de 15 días hábiles, es decir, antes del próximo 7 de mayo.

Todo apunta a que Vázquez propondrá a Alfonso Fernández Mañueco, vencedor claro en las urnas con 33 procuradores, una vez que el presidente de la Junta en funciones tenga garantizado el apoyo de Vox, una vez finalicen las negociaciones entre ambos partidos.

El debate de investidura podría celebrarse entre el 8 y el 12 de mayo, con una primera votación que exigirá la mayoría absoluta de 42 votos. En caso de no alcanzarse, 48 horas después se procedería a una segunda votación por mayoría simple.

Si en dos meses desde la primera votación ningún candidato obtiene la confianza, las Cortes se disolverían automáticamente y se convocarían nuevas elecciones, un extremo que parece cada vez más descartable tras la unidad entre PP y Vox escenificada este martes.

El camino, por tanto, parece despejado hacia una investidura exitosa que permita a Mañueco formar Gobierno con rapidez.

El papel de Vázquez

Francisco Vázquez ha asumido este martes la Presidencia de la Cámara con un perfil dialogante y una trayectoria sólida que le permite actuar como puente entre las distintas sensibilidades.

Su elección no es casual y representa la voluntad de Mañueco de controlar los tiempos institucionales y garantizar equilibrios que faciliten el acuerdo final.

En su intervención inaugural insistió en conceptos como respeto, pacto y trabajo por la gente, palabras que ahora cobran mayor fuerza ante la certeza de que el próximo Gobierno nacerá de un pacto entre PP y Vox.

La Cámara que dirige ya refleja la nueva geometría política salida de las urnas del 15 de marzo, donde el centroderecha suma la mayoría suficiente para gobernar con estabilidad durante toda la legislatura. Castilla y León vive un momento decisivo.

Tras las elecciones autonómicas, los castellanos y leoneses han otorgado una victoria clara al PP, pero han exigido también un acuerdo que permita gobernar con solvencia.

Las negociaciones, en marcha

La rapidez con la que los populares y Vox han alcanzado el pacto para la Mesa de las Cortes envía un mensaje de responsabilidad y madurez política. Nadie quiere volver a las urnas en pleno verano, y esa voluntad compartida actúa como un potente acelerador de las negociaciones.

En los próximos días, los equipos negociadores de ambas formaciones intensificarán los contactos para definir el organigrama del futuro Gobierno, el reparto de responsabilidades y el programa de acción para los próximos cuatro años. Los retos son mayúsculos.

Francisco Vázquez ya tiene el timón de las Cortes en sus manos y lo ejercerá con el compromiso de facilitar el trabajo parlamentario y garantizar el debate constructivo.

Ahora le corresponde a los partidos, especialmente a PP y Vox, materializar el entendimiento que ya han iniciado y traducir los números de las urnas en un Gobierno de coalición sólido y duradero.

El reloj avanza sin pausa, pero el camino hacia la investidura de Mañueco se presenta despejado. La cuenta atrás ha comenzado y apunta directamente a un acuerdo que dará estabilidad a Castilla y León durante los próximos cuatro años.