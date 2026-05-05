El turista cambia las reglas: dos ciudades de CyL brillan como los nuevos destinos favoritos frente a la masificación

Un cambio de paradigma está sacudiendo el sector turístico español. Según el último informe publicado por la plataforma global FREETOUR.com, presente en 145 países, los viajeros están dando la espalda a los destinos masificados para buscar experiencias más "humanas".

En este nuevo escenario, Castilla y León emerge como la gran protagonista, posicionando a varias de sus capitales como los referentes del turismo auténtico y de calidad.

¿Por qué Castilla y León? El informe destaca la facilidad para recorrer estas ciudades a pie, su inabarcable riqueza cultural y una conexión directa con la vida local que Madrid o Barcelona han empezado a perder.

León: El "nuevo San Sebastián" de las tapas

Uno de los datos más llamativos sitúa a León como la gran alternativa gastronómica nacional.

Frente a los elevados precios de destinos tradicionales como San Sebastián, León se consolida por su cultura de tapas gratuitas y su ambiente vibrante.

Además, la plataforma la identifica como un destino ideal para el "viaje en solitario", gracias a su escala manejable y seguridad.

Salamanca: El refugio perfecto

La ciudad del Tormes no solo destaca por su arquitectura. Salamanca ha sido señalada como una de las mejores ciudades de España para quienes viajan solos.

Su ambiente universitario y su vida social en la calle facilitan la socialización, permitiendo una exploración pausada que el informe define como "más rica y gratificante".

El análisis de expertos también pone el foco en el patrimonio como eje de la experiencia urbana. Ávila y Burgos son citadas como ejemplos de destinos donde la arquitectura no es solo un monumento, sino que define la forma de vivir la ciudad.

Junto a otras ciudades como Teruel o Cáceres, estas capitales castellanas ofrecen una relación calidad- precio muy superior a los circuitos turísticos habituales.