Educadoras infantiles reclaman mejoras y reducción de ratios: “Es imposible garantizar una atención adecuada”

UGT se concentra ante Educación para denunciar las condiciones laborales del personal de las escuelas infantiles Cedida

La Unión General de Trabajadores en Castilla y León se ha concentrado este martes frente a la sede de la Consejería de Educación de Castilla y León para reclamar una mejora “real” de las condiciones laborales y educativas del personal de las escuelas infantiles.

El sindicato exige, entre otras medidas, una reducción inmediata de ratios, mayor dotación de personal y un reconocimiento pleno del carácter educativo del sector.

En Castilla y León existen más de 600 escuelas infantiles vinculadas directa o indirectamente a la administración autonómica, de las cuales menos de un tercio son de titularidad pública.

Una realidad que, según UGT, refleja la “necesidad urgente de reorientar las políticas educativas hacia un modelo más equitativo y sostenible”.

Durante la protesta, representantes sindicales denunciaron el “malestar generalizado” y las “graves carencias estructurales” que afectan a estos centros, tanto en recursos humanos como materiales.

Según explicaron, la situación no es exclusiva de la comunidad, aunque en Castilla y León se ve agravada por lo que consideran una apuesta institucional por el modelo privado frente al público.

“Hay un número claramente insuficiente de escuelas infantiles públicas, mientras que la Junta de Castilla y León sigue subvencionando centros privados, favoreciendo que muchas familias opten por ellos”, señalaron desde UGT.

Falta de personal

El sindicato subraya que uno de los principales problemas es la escasez de profesionales. Denuncian la falta de coordinadores —muchos de ellos a tiempo parcial y compartidos entre varios centros—, así como de técnicos superiores en Educación Infantil, personal de mantenimiento y servicios.

Además, reclaman una reclasificación profesional que reconozca adecuadamente la titulación exigida a estos trabajadores, algo que actualmente no se refleja ni en su categoría ni en sus salarios.

También critican el incumplimiento del modelo organizativo conocido como “75-25”, que establece un 75% de la jornada para atención directa a menores y un 25% para preparación educativa, debido precisamente “a la falta de plantilla suficiente”.

Ratios “inasumibles”

Otro de los puntos centrales de la protesta fue la elevada ratio de alumnos por aula. Actualmente, se sitúa en ocho niños en el tramo de 0 a 1 año, entre 12 y 13 en el de 1 a 2, y hasta 16 en el de 2 a 3 años.

UGT considera estas cifras “inasumibles” y propone reducirlas al menos a la mitad. “Es una cuestión de sentido común: con estas ratios es imposible garantizar una atención adecuada y segura”, advirtieron.

Desde el sindicato insisten en la necesidad de dignificar el ciclo educativo de 0 a 3 años, al que consideran “infravalorado” dentro del sistema. Recuerdan que ya con la aprobación de la LOE en 2006 defendían la integración plena de esta etapa en el sistema educativo para garantizar un proyecto pedagógico continuo.

“Se trata de poner en valor el trabajo de estos profesionales y dotarles de los recursos necesarios. Están cuidando y educando a los más pequeños, y eso exige condiciones óptimas”, recalcaron.

Negociaciones en marcha

UGT aseguró que mantiene abiertas varias mesas de negociación, tanto a nivel estatal —donde se debate la reducción de ratios— como autonómico, donde se abordan cuestiones como la reclasificación profesional o el cumplimiento del convenio colectivo.

En este contexto, el sindicato descarta por ahora la convocatoria de huelga general en el sector, apostando por movilizaciones como la de este martes mientras continúan las negociaciones. No obstante, no descartan medidas más contundentes si no se producen avances.