Meteored alerta: semana con lluvias intensas, nevadas en cordilleras y dos borrascas frías en Castilla y León

Meteored ha alertado de que entre este lunes y martes se va a formar una dana o baja fría en el Cantábrico.

Aunque este lunes ya comienza con chubascos y tormentas en la España peninsular, a partir del mediodía irán a más y se van a extender por más regiones.

Va a dejar precipitaciones localmente fuertes en el norte de Castilla y León y también en Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia o en puntos de Castellón y Alicante.

Para el martes se esperan chubascos desde primeras horas, especialmente en el tercio septentrional y en Mallorca. Se van a intensificar por la tarde en el norte de la Comunidad Valenciana, en el sistema Ibérico, Aragón, la vertiente cantábrica, Galicia, Pirineos y Cataluña.

En el resto de la Península y Baleares también se espera que pueda llover, aunque, eso sí, de forma más débil.

La aproximación de una masa de aire fría asociada a la depresión hará descender las temperaturas y la cota de nieve hasta unos 1500 metros en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica, situándose en torno a 1600 metros en el norte del sistema Ibérico.

Miércoles y jueves

El miércoles será un día de transición, con chubascos más aislados en zonas montañosas del norte y este, más intensos en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica, con nieve desde unos 1700 metros.

El juevesaumentará de nuevo la inestabilidad por la llegada de otra vaguada, con chubascos intensos en el sistema Ibérico, Pirineos, Castilla y León, vertiente cantábrica, Galicia, Comunidad Valenciana, sureste y Baleares. Las temperaturas subirán y se podrán registrar lluvias de barro en el centro, este peninsular y archipiélago balear.

Fin de semana

De cara a la recta final de la semana aumenta la incertidumbre, aunque los modelos apuntan a la llegada de una borrasca fría que afectará a la España peninsular y el archipiélago balear.

La baja enviará varias líneas de inestabilidad y frentes tormentosos que dejarán lluvias en amplias zonas de la España peninsular, así como en las islas Baleares, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes. Las temperaturas descenderán y la cota de nieve volverá a bajar en las principales cordilleras. En Canarias también habrá algunos chubascos aislados esta semana.