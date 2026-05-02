Un centro de FP agraria de Palencia representará a España en el campeonato europeo Agrochallenge

El Centro Integrado de Formación Profesional Viñalta de Palencia llevará el nombre de España al próximo campeonato europeo Agrochallenge.

Lo hará después de que el equipo Viñalta 1 se impusiera en la fase nacional de esta competición, celebrada los días 28 y 29 de abril, con un total de 212 puntos en 20 pruebas técnicas.

El grupo ganador está integrado por los alumnos Jorge Mayordomo, Rodrigo de Arriba, Jimena Agudo y Rubén Sancha, bajo la coordinación de las jefas de equipo Yolanda Matía y Carolina Linares.

Su victoria les permitirá viajar a Norfolk, en Reino Unido, donde los días 24 y 25 de junio competirán con escuelas de formación agraria de distintos países europeos en Easton College, dentro de un proyecto financiado por el programa Erasmus+.

La clasificación dejó, además, un resultado especialmente destacado para el centro palentino, ya que el equipo Viñalta 2 logró el tercer puesto, con 183 puntos.

Entre ambos se situó el equipo del CIFEA de Lorca, segundo clasificado con 186 puntos.

Maniobras con tractor, montaje de riegos...

La competición nacional reunió en Palencia a 13 equipos procedentes de centros de Formación Profesional agraria de seis comunidades autónomas.

Durante dos jornadas, los participantes tuvieron que demostrar destreza, conocimiento técnico y capacidad de reacción en ejercicios muy vinculados al trabajo real del sector.

Hubo pruebas de maquinaria agrícola, ganadería, agricultura, ámbito forestal, gestión ambiental, instalaciones, taller e industrias alimentarias.

También ejercicios como maniobras con tractor, identificación de especies y razas, montaje de sistemas de riego, trabajos forestales, soldadura o mecánica.

Más allá del resultado, desde el equipo han destacado el valor de una experiencia que ha servido para reforzar la motivación del alumnado, compartir conocimientos con otros centros y dar visibilidad a una formación con una conexión directa con el futuro del medio rural.

El campeonato está promovido por la Asociación para la Promoción de la Formación Agraria, Alimentaria y Medioambiental Europea-España y ha sido organizado por la Junta de Castilla y León, a través del Servicio de Formación Agraria de la Dirección General de Desarrollo Rural, con la colaboración del CIFP Viñalta.

El Agrochallenge busca impulsar las competencias técnicas del alumnado, fomentar el trabajo en equipo y acercar las enseñanzas agrarias, alimentarias y medioambientales a los retos reales de un sector cada vez más especializado.