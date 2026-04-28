La Aemet alerta a CyL: aviso amarillo en ocho provincias y naranja en una por fuertes lluvias y tormentas
Será un miércoles, 29 de abril, pasado por agua en la Comunidad.
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado aviso amarillo en ocho provincias de Castilla y León y naranja en una de ellas por fuertes lluvias y tormentas para este miércoles, 29 de abril.
La alerta naranja está activada en la provincia de Soria, entre las 12 y las 21:00 horas de la jornada del miércoles.
La precipitación acumulada en una hora en la provincia soriana podría ser de 30 mm y las lluvias podrían ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento y ocasionalmente de granizo.
La Aemet ha activado el aviso amarillo también en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora por fuertes lluvias y tormentas entre las 12 y las 21:00 horas del miércoles.
Se espera una jornada pasada por agua y con presencia de los paraguas en la Comunidad.