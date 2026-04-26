Entra en vigor: subvenciones de hasta 2.905 euros al mes por trabajador para fomentar el empleo joven en Castilla y León

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dará un paso decisivo la próxima semana en su estrategia de fomento del empleo y retención del talento joven.

A partir de este lunes, 27 de abril, se abre el plazo de solicitud para una nueva convocatoria del programa Forcarem, una iniciativa que cuenta con una dotación económica de 8 millones de euros.

Tiene como misión fundamental facilitar la inserción laboral de los recién titulados en el tejido empresarial de la Comunidad.

Este programa no solo busca dar una primera oportunidad laboral a quienes acaban de finalizar su etapa formativa, sino que persigue un objetivo estructural de vital importancia para la región.

Fijar población joven y mejorar la cualificación profesional dentro de los centros de trabajo de Castilla y León.

Mediante la financiación de estos contratos, la Administración autonómica pretende que los jóvenes adquieran las habilidades y la experiencia necesarias para desarrollar una carrera profesional sólida.

Mientras que las empresas se benefician de la captación de talento nuevo, lo que redunda en una mejora directa de la competitividad del sistema productivo regional.

En cuanto a los detalles económicos de la ayuda, la subvención es especialmente ambiciosa, ya que cubrirá el 75 % de los costes salariales de cada trabajador, incluyendo en este concepto las cotizaciones a la Seguridad Social.

La cuantía máxima se ha fijado en 2.905 euros mensuales por contrato, lo que supone que una empresa puede recibir hasta 34.860 euros por un periodo de contratación de 12 meses.

Este alivio en los costes laborales busca incentivar que pymes, autónomos y entidades sin ánimo de lucro apuesten por perfiles cualificados sin que el coste salarial sea una barrera de entrada.

Los destinatarios de estos contratos son jóvenes que hayan obtenido su titulación —ya sea universitaria, de máster o de formación profesional de grado medio o superior— en los últimos tres años.

Es requisito indispensable que estos titulados se encuentren en situación de desempleo e inscritos como demandantes en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL).

La relación laboral deberá establecerse bajo la modalidad de contrato formativo para la obtención de la práctica profesional.

Este formato es el corazón del programa, pues garantiza que el joven desempeñe funciones acordes a su nivel de estudios y reciba una remuneración digna, mientras permite al empleador adaptar esa formación académica a las necesidades productivas reales de su negocio.

El programa FORCAREM, gestionado por la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (FAFECYL), tiene un amplio alcance temporal.

Fecha de contratos

Serán subvencionables aquellos contratos que se hayan formalizado desde el pasado 1 de noviembre de 2025 hasta que finalice el plazo de solicitud, que permanecerá abierto desde este lunes hasta el próximo 30 de septiembre de 2026.

Podrán acogerse a estas ayudas todas las pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos y entidades sin personalidad jurídica que cuenten con centros de trabajo activos en el territorio autonómico.

Esta nueva convocatoria llega avalada por el éxito de la edición anterior, desarrollada entre los ejercicios 2024 y 2025.

En dicho periodo, con una inversión de 7 millones de euros, el programa permitió que 312 jóvenes titulados se incorporaran a empresas de la Comunidad, iniciando así su trayectoria profesional en su tierra.