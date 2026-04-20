Los miembros de la Mesa de las Cortes mantendrán sus sueldos de más de 100.000 euros al año y declararán sus bienes

El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, y el resto de miembros de la Mesa de la Cámara, tras su elección el pasado 14 de abril en la sesión constitutiva de la XII Legislatura Leticia Pérez ICAL

Los miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla y León mantendrán las retribuciones de 103.431,26 euros anuales, 81.831,26 euros de sueldo base más una indemnización de 1.800 euros al mes para gastos, las mismas que se fijaron en la reunión de la Mesa del pasado 15 de enero.

Así lo ha acordado este lunes la Mesa de la Cámara en su primera reunión de la XII Legislatura, presidida por el popular Francisco Vázquez.

En la reunión, se ha abordado también la obligación de los 82 procuradores de presentar su declaración de bienes en un plazo máximo de dos meses desde la constitución de las Cortes el pasado 14 de abril.

A la cita han asistido todos sus miembros: los vicepresidentes primero, Carlos Menéndez (Vox), y segunda, Nuria Rubio (PSOE), y los secretarios Daniel de la Rosa (PSOE), Rocío Lucas (PP) y Susana Suárez (Vox).

PP, PSOE y Vox ya han constituido sus grupos parlamentarios y designado portavoces y adjuntos, mientras que el Grupo Mixto todavía no lo ha hecho. Según el Reglamento, el plazo para formar los grupos finaliza este viernes.

Una vez transcurrido, los procuradores no integrados, tres de UPL, dos de Soria ¡Ya! y Por Ávila, pasarán automáticamente al Mixto, aunque dispondrán de cinco días hábiles más para organizarse internamente.

Candidato a la investidura

El presidente de las Cortes espera que se complete este trámite para convocar una nueva reunión de la Mesa y abrir la ronda de consultas con los portavoces con el objetivo de proponer un candidato a la Presidencia de la Junta.

El Reglamento otorga de plazo hasta el próximo 7 de mayo para hacerlo, si bien Vázquez aún no ha decidido si agotará todo el periodo o si, en función de cómo se resuelva la constitución del Grupo Mixto, podrá adelantar el proceso.

También se ha repasado el calendario de periodos de sesiones y las sesiones plenarias ordinarias, que incluirán, entre otros puntos, la designación de los tres senadores autonómicos, dos propuestos por el PP y uno por el PSOE.

Por último, se ha tratado el nombramiento de miembros de la Comisión Mixta de Transferencias y otros órganos dependientes de la Cámara, los expedientes de contratación y el informe de la dación de cuentas de la Diputación Permanente, que se elevará al primer pleno ordinario.