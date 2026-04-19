El éxito del modelo gratuito de Buscyl supera los diez millones de viajes: Valladolid, Salamanca y León a la cabeza

La Junta de Castilla y León ha superado los diez millones de viajes gratuitos (10.072.879) a través de Buscyl, un dato que evidencia el papel del transporte autonómico como servicio público estructural para garantizar la movilidad diaria y la respuesta positiva de los ciudadanos desde su puesta en marcha.

Este crecimiento sostenido refleja la utilidad del modelo y su buena gestión, con una adaptación continua de la oferta a la demanda, especialmente en las líneas con mayor utilización.

El incremento de viajeros ha ido acompañado de una gestión flexible, con refuerzos en las rutas más demandadas y una mejora progresiva del servicio, lo que constata un modelo que funciona, se adapta y responde, situando al transporte público como una alternativa real en Castilla y León.

El sistema cuenta ya con más de 719.000 tarjetas activas, un dato que muestra su rápida implantación y permite dimensionar el alcance real del servicio, con una base amplia de usuarios que respalda el crecimiento sostenido del número de viajes.

El sistema se ha convertido en una herramienta clave para “reforzar la cohesión territorial” además de “garantizar la igualdad de oportunidades” y “generar ahorro directo para las familias impulsando el uso del transporte público”.

La Junta continúa avanzando en la modernización del sistema, integrando la digitalización y la mejora de la experiencia de usuario en un modelo de movilidad pública más accesible, eficiente y sostenible.

Datos por provincias

Por provincias, el número de viajes llega a los 10.072.879. En Ávila se han registrado 122.576. En Burgos 283.228. En León 1.790.556. En Palencia: 314.127 y en Salamanca 3.291.797.

Por su parte, en Segovia se contabilizan 641.538. En Soria: 67.062. En Valladolid: 3.435.559 y en Zamora: 126.436.