Ya es oficial: convocada la primera bolsa de empleo temporal del cuerpo superior de la Junta con la nueva regulación

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante una rueda de prensa Rubén Cacho ICAL

La Consejería de la Presidencia ha publicado este martes, 14 de abril, en el Boletín Oficial de Castilla y León, la convocatoria del proceso selectivo para constituir la bolsa temporal del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León.

Esto supone la puesta en marcha efectiva del nuevo sistema de selección de personal temporal previsto en el Decreto 18/2025, de 18 de diciembre.

Un decreto que establece un marco común, actualizado y homogéneo para la gestión de esas bolsas de empleo temporal.

El objetivo pasa por garantizar una respuesta más rápida a las necesidades urgentes de personal de la Administración autonómica, asegurando, en todo momento, los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia.

Este decreto establece un marco común, actualizado y homogéneo para la gestión de las bolsas de empleo temporal, con el objetivo de garantizar una respuesta más rápida a las necesidades urgentes de personal en la Administración autonómica, asegurando en todo momento los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia.

El nuevo modelo adapta los procedimientos a una administración más ágil y digital, basada en bolsas únicas, abiertas y permanentes, de ámbito autonómico, que permiten disponer de candidatos disponibles de forma continua para la cobertura inmediata de vacantes temporales.

La inscripción en la bolsa del Cuerpo Superior se abrirá mañana, 15 de abril, y podrá realizarse a través de procedimientos íntegramente electrónicos. El proceso de constitución tendrá en cuenta a los aspirantes inscritos a fecha de 29 de mayo.

El sistema de gestión permitirá a la Administración comprobar y valorar de oficio la mayor parte de los méritos presentados, sin necesidad de acreditación por parte de los aspirantes, salvo en el caso de la experiencia profesional en otras administraciones públicas, que deberá aportarse junto con la solicitud.

Asimismo, los llamamientos de candidatos se realizarán mediante publicación electrónica en la página web de la Junta de Castilla y León, con publicaciones periódicas los días 10, 20 y último de cada mes, o el siguiente día hábil, detallando los requisitos, características del puesto y causas de su cobertura temporal.

En casos de urgencia, podrán realizarse también llamamientos telefónicos para garantizar una incorporación inmediata, garantizando así la prestación continua del servicio.

Entre los criterios de selección se valorará la superación de ejercicios en procesos selectivos del Cuerpo Superior en los últimos cinco años, el desempeño en pruebas no superadas con un mínimo de rendimiento, así como la experiencia profesional como personal interino tanto en la propia Administración autonómica como en otras administraciones públicas, con baremos específicos para cada caso.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que “la puesta en marcha de este nuevo sistema de bolsas de empleo temporal supone un avance decisivo hacia una Administración más moderna, ágil y eficiente”.

“Es capaz de dar una respuesta inmediata a las necesidades reales de los servicios públicos, sin renunciar en ningún momento a los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia que deben regir el acceso al empleo público”, asegura Gago.

Con esta convocatoria, la Junta de Castilla y León continúa avanzando en la implantación del nuevo modelo de gestión del empleo temporal, orientado a mejorar la eficacia en la cobertura de puestos y a garantizar la continuidad y calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.