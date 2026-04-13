IU CyL reivindica la III República el 14-A como respuesta a la precariedad y el auge del negacionismo

Izquierda Unida de Castilla y León (IUCyL) ha iniciado una serie de actos conmemorativos en las nueve provincias de la Comunidad para celebrar el 95.º aniversario de la Segunda República Española.

En este 14 de abril, la formación rinde homenaje al pasado, y reafirma su compromiso político para avanzar hacia un modelo de Estado republicano que ponga "la vida de las familias trabajadoras en el centro".

En un escenario internacional de alta tensión, IUCyL ha aprovechado la efeméride para hacer un llamamiento a la movilización social por la paz.

La organización ha denunciado de forma tajante el incremento del gasto militar y los beneficios de la industria armamentística, reiterando su rechazo frontal a la OTAN y a la presencia de bases extranjeras en España.

"Frente a las agresiones militares, defendemos una República de personas y pueblos libres, iguales y fraternos", señalan desde la organización, vinculando los valores republicanos con una postura pacifista y soberana.

Alerta ante el negacionismo en Castilla y León

Uno de los puntos más críticos de la declaración de IU se centra en la situación política de la Comunidad.

La organización ha alertado sobre la "gravedad" que supone la influencia de fuerzas políticas que niegan el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista en la agenda de la próxima legislatura autonómica.

Para IUCyL, Castilla y León mantiene "deudas pendientes" en memoria democrática. En este sentido, exigen el reconocimiento pleno de quienes combatieron el fascismo y advierten que la presencia de la extrema derecha en las instituciones pone en riesgo los avances en derechos y libertades.

Más allá de la estructura del Estado, Izquierda Unida define la Tercera República como un proyecto de mayorías sociales diseñado para resolver las preocupaciones cotidianas.

“Fin de las desigualdades provocadas por el enriquecimiento de las minorías y garantizar el acceso a una vivienda digna y condiciones de vida estables para los sectores vulnerables”.

También defienden “un modelo basado en el ecologismo, el feminismo y la pluralidad”.

Movilización en las nueve provincias

Durante estos días, militantes y simpatizantes participan en actos conjuntos con asociaciones de memoria histórica y organizaciones republicanas en diversos municipios de la región.

Estas convocatorias buscan reivindicar los logros del periodo 1931-1939 y consolidar un frente unitario para superar el actual modelo monárquico, al que acusan de servir a una "minoría privilegiada".

Izquierda Unida concluye su manifiesto reafirmando que la República es el único camino para construir una Castilla y León "más justa, democrática y solidaria".