Mañueco promete impulsar la industria en CyL en un encuentro con Michelin: "La automoción es un sector estratégico"
El presidente de la Junta en funciones ha trasladado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la generación de nuevas oportunidades de inversión, innovación y desarrollo en la Comunidad.
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El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado este viernes el compromiso del Ejecutivo autonómico con el impulso de la industria y la generación de nuevas oportunidades de inversión, innovación y desarrollo en la Comunidad.
Mañueco ha trasladado su apuesta por el desarrollo industrial durante un encuentro con la actual presidenta de Michelin España-Portugal, María Paz Robina, y su próximo sucesor en el cargo, César Moñux, en la sede de la Presidencia de la Junta.
En el encuentro también ha participado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
Mañueco se ha comprometido también, en una publicación en su cuenta de la red social X al término de la reunión, a seguir apoyando a un "sector estratégico" para Castilla y León como el de la automoción.
"Hoy he recibido a César Moñux, próximo presidente de Michelin España-Portugal, y a María Paz Robina, a quien agradezco su excelente labor al frente de la compañía. Seguiremos apoyando un sector estratégico para nuestra tierra como es la automoción", ha publicado en su cuenta de X.