El curioso gesto de Mañueco: busca la suerte en Aranda de Duero con el 15326 de la ONCE

El candidato del PP a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado en la tarde de este sábado, 7 de marzo, la villa burgalesa de Aranda de Duero y se ha dado una vuelta por el lugar.

Además, y en el gesto amable de esta jornada de campaña electoral, también ha comprado un cupón de la ONCE del número 15326 en busca de suerte a una vendedora que se situaba en la calle Isilla.

Fernández Mañueco cerró la novena jornada de la campaña electoral con un paseo por el centro de Aranda de Duero, en el que estuvo acompañado por su mujer, así como por miembros de la candidatura del PP a las Cortes por la provincia de Burgos, el eurodiputado Raúl de la Hoz o la responsable del dispositivo electoral, Isabel Blanco, entre otros.

El candidato ‘popular’, que comenzó el sábado con un mitin en el Aula Magna Tirso de Molina de Soria, visitó Vinos Lázaro en la calle El Collado de la capital y compartió una comida con miembros del PP en esta provincia. A continuación se dirigió hasta Aranda, siguiendo el curso del río Duero en una jornada lluviosa a ratos.

En la capital ribereña, Fernández Mañueco fue recibido por un numeroso grupo de dirigentes del partido en Burgos, como su presidente Borja Suárez, o la senadora Raquel González. Acompañado por todos ellos, recorrió la calle Isilla, en la que su ‘cortejo’ hizo varias paradas. En primer lugar, visitó un rastrillo solidario de Manos Unidas, que se inauguró este sábado y se mantendrá hasta el día 15 de marzo, y brindó con vino con sus promotoras.

Más adelante se encontró con una vendedora de la ONCE, a quien Fernández Mañueco le pidió un cupón con la fecha de las elecciones autonómicas (15326), que se agotó al hacerlo también otros dirigentes del partido, que no quisieron quedarse sin el número. El candidato continuó con su periplo, que le llevó a otra tienda de regalos y a la iglesia de Santa María la Real, donde posó con sus acompañantes.

Finalmente, el presidente de la Junta y candidato a la reelección se dirigió hacia un abarrotado Café Central, donde lo recibió el director de Sonorama Ribera, Javier Ajenjo, con quien compartió una reunión privada en una jornada de sábado en la que muchos pasaban el rato disfrutando de una copa digestiva.