Mañueco anuncia la ampliación de Las Edades del Hombre en Zamora hasta el 3 de mayo: "Vendrán miles de personas"

El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a la exposición Las Edades del Hombre, este lunes en Zamora

El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes la ampliación de la exposición Las Edades del Hombre en Zamora hasta el próximo 3 de mayo, casi un mes más desde la fecha prevista de finalización, el 5 de abril.

"Venimos a anunciar una buena noticia para Zamora, para todos los visitantes, para todos los que por unas circunstancias u otras no habían podido acompañarnos, y es la ampliación hasta el 3 de mayo de esta exposición", ha señalado desde la Catedral de la capital zamorana.

Mañueco ha destacado que este casi un mes más será "suficiente" para recuperar la reducción de visitantes por las últimas semanas de "mal tiempo" e incrementar el número de personas que acudan a la exposición entre abril y principios de mayo.

130.000 visitantes

El presidente de la Junta en funciones ha recordado que se han superado ya los 130.000 visitantes y que las previsiones para la Semana Santa son "muy optimistas".

Además, ha hecho hincapié en que el puente de mayo en la Comunidad de Madrid facilitará que se incrementen "de manera considerable" los visitantes.

"Serán miles de personas las que acudan una vez más a visualizar una obra de patrimonio tan importante como la Semana Santa de Zamora y a conocer el mensaje espiritual de Jesús", ha destacado.

Y ha señalado que esas miles de personas van a poder compartir "el mensaje de esperanza que es el que transmite la exposición". "Nos enseña algo muy importante, el mensaje de la fraternidad para la convivencia en paz tan necesaria en estos días en nuestro mundo", ha dicho.

85 obras de primer nivel

Mañueco ha señalado que, hasta el próximo 3 de mayo, miles de personas podrán seguir disfrutando de las 85 obras que conforman la exposición, tanto en la iglesia de San Cipriano como en la Catedral de Zamora.

Una variedad de obras de artistas de primer nivel como El Greco, Goya, Zurbarán, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Berruguete, Gargallo o Salzillo, entre otros.

"Serán miles de personas las que van a poder disfrutar por tanto del mensaje de Jesús, de la magnífica colección de obras de esta exposición y de la hospitalidad, gastronomía, oferta cultural y de ocio de Zamora", ha señalado.

Y ha destacado que "eso significa también generación económica y de empleo". "Desde la Junta colaboramos de forma generosa y lo hacemos encantados porque es una de las señas de identidad de la Comunidad", ha recalcado.

Mañueco ha invitado a "todas las personas" de Castilla y León y de España a visitar la Semana Santa de Zamora y la Exposición de las Edades del Hombre.

"Es garantía de una experiencia única por la devoción y entrega de los cofrades, el recogimiento de la gente, la inmensa calidad de la imaginería y la belleza de las calles monumentales de Zamora. Invito a todos a que se mezclen con ese mensaje de esperanza", ha zanjado.