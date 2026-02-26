Las Edades del Hombre, eje central de un curso de la UNED Zamora sobre su impacto como "marca de Castilla y León"

La UNED pondrá en marcha el próximo 9 de marzo el curso ‘El Arte en Zamora XVIII. Entre Patrimonio y Esperanza: Zamora y Las Edades del Hombre’.

El objetivo de esta nueva edición del curso, la número XVIII, es dar a conocer cómo se fraguó el montaje de las Edades del Hombre, algunas claves sobre su guion y líneas argumentales, pero también reflexionar sobre sus discursos transversales que plantea y dialogar sobre algunas piezas de especial interés.

Las Edades del Hombre, asegura la UNED, “va mucho más allá de lo religioso, de lo patrimonial, de lo estético, de lo comercial, habla de marca de Castilla y León, de uno de los principales valores de nuestra comunidad, el patrimonio histórico-artístico, y sirve para poner de nuevo a Zamora en el mapa y en la mente de turistas, viajeros, peregrinos”.

Bajo el título Esperanza, la exposición que se está celebrando en la ciudad, recoge un centenar de piezas traídas de toda España –y de Portugal–, con un peso importante de las procedentes de nuestra provincia.

Este curso se celebrará del 9 de marzo al 11 de abril, con un total de 24 horas lectivas, 1 crédito ECTS (en trámite) y se puede elegir la asistencia presencial o también online en directo. Además, tendrá un precio de matrícula ordinaria de 30 euros y 25 euros en el ámbito UNED.

El curso está dirigido por Álvaro Molina Martín, director del Departamento de Historia del Arte UNED, y coordinado por Sergio Pérez Martín, comisario científico de las Edades del Hombre y profesor tutor UNED ZAMORA.

Está dirigido especialmente a alumnos de Historia e Historia del Arte de la UNED, expertos en la materia, profesionales de la arquitectura, del sector turístico y público en general.



Programa

lunes, 9 de marzo

19:15-20:00 h. Presentación

Sergio Pérez Martín Comisario científico de las Edades del Hombre

Víctor López de la Parte Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de Zamora. Presidente de la Junta Rectora

Juan Andrés Blanco Rodríguez Director de la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo. UNED



20:00-21:00 h. El trayecto de la Esperanza: claves para entender una exposición

Sergio Pérez Martín Comisario científico de las Edades del Hombre

miércoles, 11 de marzo

19:00-20:00 h. Fundación Las Edades del Hombre: gestión integral del patrimonio religioso

José Enrique Martín Lozano Secretario general Fundación Las Edades del Hombre

20:00-21:00 h. De lo Virtual a la Realidad: Metodología de diseño y ejecución de exposiciones de las Edades del Hombre

David Marcos González Profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. Arquitecto de las Edades del Hombre.

Jesús Ignacio San José Alonso Profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Arquitecto de Las Edades del Hombre.

lunes, 16 de marzo

19:00-20:00 h. Discursos paralelos en Esperanza. Estética y simbolismo del cuerpo en la escultura barroca.

Ramón Pérez de Castro Profesor del Departamento de la Universidad de Valladolid

20:00-21:00 h. Diego de Siloe y Felipe Vigarny: De Burgos a Zamora

Luis Vasallo Toranzo Profesor Departamento de Historia del Arte Universidad de Valladolid

miércoles, 18 de marzo

20:00-21:00 h. Cistercienses ricos, cistercienses pobres. Escultura románica en Gumiel de Hizán (Burgos)

José Luis Hernando Garrido Doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor tutor Centro UNED Zamora

viernes, 20 de marzo

10:00-14:00 h. Visitas a Las Edades del Hombre

(Fecha pendiente de confirmar)

sábado, 11 de abril

08:00-20:00 h. Visita a Valbuena de Duero y alrededores

(Fecha pendiente de confirmar)