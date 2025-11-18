Las Edades del Hombre te esperan este invierno en Zamora

Inauguración de la exposición en la iglesia de San Cipriano, sede, junto a la Catedral de Zamora, de la muestra de Las Edades del Hombre bajo el título ‘EsperanZa’ Diana Serrano

La XXVIII edición de Las Edades del Hombre ya luce en Zamora. Bajo el título de EsperanZa, la Perla del Duero es, de nuevo, la sede de la exposición de arte sacro más importante de Castilla y León, donde permanecerá hasta el Domingo de Resurrección de 2026.

Por primera vez en su historia, la muestra se celebra en invierno y acoge obras inéditas de Velázquez y Picasso. Lo cual la convierte en una de las ediciones más interesantes de su dilatada historia.

El recorrido se reparte entre la Catedral de San Salvador y la Iglesia de San Cipriano, mientras que la Iglesia de El Carmen de San Isidoro se transforma en un laboratorio educativo con talleres didácticos y actividades escolares.

Parte de la colección de Las Edades del Hombre que está expuesta en la Catedral de Zamora Diana Serrano

La muestra reúne 85 obras procedentes de museos, catedrales y colecciones de Castilla y León, España y Portugal, y se articula en un preludio y tres grandes momentos: Pasión, Resurrección y Misión.

El arte de la esperanza

El preludio, ubicado en la Iglesia de San Cipriano, introduce el concepto de esperanza como hilo conductor. Entre las piezas más destacadas se encuentra La Fe y la Esperanza de Gregorio Fernández, una talla en madera policromada fechada entre 1613 y 1620 y procedente de Nava del Rey (Valladolid). Junto a ella, la Cruz patriarcal del Museo Numantino de Soria, de cobre sobredorado y esmalte sobre madera de roble, ofrece un contraste de materiales y técnicas.

También figura Esperanza de Gil de Siloe, tallada en alabastro entre 1489 y 1493, procedente de la Cartuja de Miraflores (Burgos). Del mismo periodo, la Esperanza de Alejo de Vahia, en madera de nogal policromada, llega desde el Museo Territorial Campos del Renacimiento en Becerril de Campos (Palencia).

El recorrido se completa con obras maestras como Santa Faz (Ecce Homo) de Vasco de la Zarza (1518-1522, alabastro, Catedral de Ávila) y el Salvador de El Greco, óleo sobre lienzo del entorno de 1590 procedente del Monasterio de la Asunción de Valladolid.

El visitante puede contemplar también el Nacimiento de la Virgen del Maestro de Gamonal, óleo sobre tabla del año 1500, junto a creaciones contemporáneas como Estampas del Campo Zamorano de Antonio Pedrero (1995-1996) o las acuarelas recientes de Satur Vizán (2024-2025).

Parte de la colección que está expuesta en la Catedral de Zamora Diana Serrano

El preludio muestra cómo tradición y modernidad conviven en un mismo discurso. Esculturas como Maternidad de Baltasar Lobo (1969, bronce) y Angustia de Ele Pozas (2025, madera y hierro) refuerzan esa conexión entre la fe, la emoción y la creación artística.

El dolor y la redención

La Catedral de Zamora acoge el primer gran momento, Pasión, centrado en el sufrimiento, la entrega y la redención. Una de las piezas más sobresalientes es San Sebastián de Francisco de Zurbarán, óleo sobre lienzo pintado entre 1634 y 1636 y procedente del Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa.

También puede admirarse el Martirio de San Juan Bautista, atribuido a Giulio Cassarino, del primer tercio del siglo XVII, junto a la Cabeza de San Juan Bautista de Juan de Juni, tallada en nogal y policromada en 1545.

Las esculturas de Gregorio Fernández y su taller cobran protagonismo en este espacio, con los bustos de las ocho santas mártires —Bárbara, Lucía, Apolonia, Margarita, Catalina, Cecilia, Águeda e Inés—, realizados entre 1613 y 1616, y el sobrecogedor Cristo yacente de 1626-1627.

Completan esta sección obras como La Oración en el huerto, La Flagelación y Jesús con la Cruz a cuestas, de Felipe Bigarny, Diego de Siloe y León Picardo, talladas en madera entre 1523 y 1525. Entre las piezas más queridas por los zamoranos destaca el Cristo de las Injurias, de Diego de Siloe, tallado hacia 1520 y perteneciente al Monasterio de San Jerónimo de Zamora.

Cristo de las Injurias, "el más bonito de España" a juicio de la Reina Sofía Diana Serrano

La vida nueva

El segundo momento, Resurrección, celebra la victoria de la vida sobre la muerte. En él se incluye La bajada de Cristo al Limbo de Esteban Jordán (1572-1574), Cristo vuelve a la vida de Venancio Blanco (1991) y Cristo Resucitado de Juan de Montejo, con policromía de Juan de la Talaya (1596-1597), procedente de la Catedral zamorana.

Los temas sacramentales también tienen cabida con piezas como El Bautismo de Cristo, anónima del siglo XVII, y el Tríptico del Bautismo de Cristo, del círculo de Quentin Metsys (1510-1520), procedente de Tomar. Las escenas de Los Desposorios de la Virgen de Juan de Montejo y La Cena de Cristo de Juan de Juni cierran este bloque con un mensaje de reconciliación.

La misión y la fe compartida

El tercer acto, Misión, simboliza la llamada a la comunidad cristiana. Destacan obras como La conversión de San Pablo de Damián Forment y su taller (1511-1517), Noli me tangere, copia anónima de Mario Balassi, La incredulidad de Santo Tomás de Alonso Sánchez Coello (1578) y Pentecostés de Pedro de Campaña, óleo sobre tabla de mediados del siglo XVI.

Por primera vez, Las Edades del Hombre incorpora obras de Diego Velázquez y Pablo Picasso. La Inmaculada de la Magdalena (1614-1616), procedente de Sevilla, y La Anunciación (1896), del Museu Picasso de Barcelona, marcan un antes y un después en la historia de la exposición. Dos visiones distintas, pero unidas por la espiritualidad y la emoción.

Un visitante admira parte de la colección que está expuesta en la Catedral de Zamora Diana Serrano

El apartado incluye además piezas de Francisco de Goya, Pedro Berruguete, Felipe Bigarny, Giovanni Bernardino Azzolino y numerosos maestros castellanos. Entre ellas sobresalen el Cristo Salvador del taller de Jacques Bernal (1543) y el Cristo, Salvador del Mundo de Pedro Berruguete (1501), testigos de siglos de arte y devoción.

Un laboratorio para aprender del arte

Otro de los puntos novedosos de esta muestra es el llamado Laboratorio de EsperanZa, en la Iglesia de la Magdalena, donde se ofrecen talleres, dinámicas y experiencias para todos los públicos. La Fundación Las Edades del Hombre y Fundación Zamorarte impulsan un programa educativo que une arte, sensibilidad y aprendizaje, acercando el patrimonio sacro a estudiantes, familias y visitantes.

La exposición abre de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados de 10:00 a 20:00 y domingos y festivos de 10:00 a 19:00. La entrada general cuesta 9 euros, con tarifas reducidas a 7,50 para pensionistas, jóvenes o familias numerosas. Menores de 12 años y personas con discapacidad superior al 33% entran gratis.

Una de las piezas expuestas, bajo el emblema de Las Edades del Hombre, en el célebre coro de la Catedral de Zamora. Diana Serrano

Las entradas combinadas permiten disfrutar también de la experiencia de realidad virtual, con precios de 12 o 14 euros según el paquete elegido. Los grupos de hasta 20 personas pueden reservar visitas guiadas de 75 minutos por 175 euros, y los Amigos de Las Edades disponen de un pase anual por 25 euros.

Visitas guiadas gratuitas del Ayuntamiento

La nueva edición de Las Edades del Hombre vuelve a ser un revulsivo cultural y turístico para Zamora. En la primera exposición celebrada en la ciudad, Remembranza (2001), más de 700.000 visitantes recorrieron sus templos. Dos décadas después, EsperanZa aspira a superar ese momento histórico, y el Ayuntamiento de la ciudad ha preparado una propuesta paralela para descubrir la ciudad, al calor de la exposición.

La Catedral de Zamora, punto neurálgico de la muestra, que visitarán miles de personas hasta Semana Santa

Por ello, la Concejalía de Turismo organiza visitas guiadas gratuitas los martes y viernes por la tarde, a partir de las 16:30 horas, durante toda la duración de la exposición. El recorrido, de una hora y media, parte desde el edificio del Ayuntamiento de Zamora, en la Plaza Mayor, y concluye en el Castillo, ofreciendo un completo recorrido por el casco histórico y sus monumentos.

Estas visitas de exteriores están dirigidas al público individual y no a grupos organizados. Los interesados deben inscribirse previamente en la Oficina Municipal de Turismo, por teléfono, correo electrónico o de forma presencial. Cada grupo tendrá un máximo de 50 personas, identificadas con una pegatina que indica día y hora.

Para participar, es imprescindible mostrar el ticket de entrada a la exposición de Las Edades del Hombre, aunque la visita pueda realizarse antes o después de acudir a la muestra.