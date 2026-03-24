Mañueco planta cara a Urtasun por el olvido del Museo del Prado con Ávila: “El acuerdo tiene que ser respetado”

Mañueco junto a Urtasun en la gala de los Goya celebrada en Valladolid ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pasado a la ofensiva para defender la llegada del Museo del Prado al Palacio de los Águila de Ávila.

A través de una carta remitida formalmente al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el líder autonómico ha solicitado que se “respete y actualice” el acuerdo para vincular ambas instituciones, exigiendo su incorporación inmediata al Plan de Actuación 2026-2028 del Museo del Prado.

Esta reclamación surge tras constatar, “con sorpresa”, que el proyecto ha desaparecido de la planificación oficial de la pinacoteca nacional, a pesar de que figuraba en el plan anterior y contaba con un compromiso firme adquirido por el exministro Miquel Iceta en marzo de 2023.

En su misiva, Mañueco ha sido tajante al recordar que existe un mandato parlamentario claro, refiriéndose a la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de noviembre de 2025, la cual blindaba la presencia permanente y singular del Prado en la ciudad amurallada.

Ante el vacío detectado en los planes del Ministerio, el presidente ha instado a Urtasun a remitir una propuesta de convenio a tres bandas entre Ministerio, Museo del Prado y Junta que garantice una programación de primer orden.

“Es necesario asegurar que el Palacio de los Águila cuente con obras de máximo nivel de manera temporal y continuada, además de préstamos internacionales que configuren un programa de calidad”, ha subrayado Mañueco en su petición.

El Ejecutivo autonómico ha querido dejar claro que Castilla y León ya ha hecho sus deberes, recordando que en junio de 2024 ya se hizo entrega del programa museográfico correspondiente y que la Junta se ha comprometido a asumir los costes de gestión del centro.

Malestar

Por ello, el presidente no ha ocultado su malestar ante lo que considera un incumplimiento que afecta directamente al desarrollo cultural de la región. “Esta situación está generando una lógica preocupación y malestar en Ávila y en toda la Comunidad”, ha advertido Mañueco.

Lo hace apelando directamente a la responsabilidad del ministro para reconducir el proyecto y adoptar las decisiones necesarias a la mayor brevedad posible para evitar que Ávila pierda un espacio de proyección única.