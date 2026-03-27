Castilla y León exige al Gobierno que acabe con la huelga de médicos y pedirá el cese de la ministra si se repite

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León en funciones, Alejandro Vázquez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este viernes en Madrid Juan Lázaro ICAL

El consejero de Sanidad en funciones de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha ejercido este viernes como portavoz de los consejeros del ramo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP para exigir al Ministerio de Sanidad que ponga fin a la huelga de médicos.

Ello porque están situando "en grave peligro al Sistema Nacional de Salud y a los pacientes de las diferentes comunidades autónomas".

Además, ha ido un paso más allá en sus reivindicaciones, apuntando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Si el día 27 de abril vuelve a convocarse la huelga, será el momento de exigir a quien nombró a la ministra que ponga fin a esta situación y que nombre un ministro o una ministra que sea capaz de resolver este grave problema que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud", ha afirmado.

Las comunidades han llegado al pleno del Consejo Interterritorial de Salud con un enfado visible porque, según ha señalado Vázquez, "hemos vuelto a tener que forzar a la ministra de Sanidad para incluir dentro del orden del día el análisis de la situación de la huelga de médicos".

El "escaso interés" de García

"Está afectando de modo tan importante a todo el Sistema Nacional de Salud", ha destacado, señalando que es "un punto que realmente es importante y que el escaso interés de la ministra por resolver los problemas del Sistema de Salud había hurtado del orden del día".

En este sentido, ha subrayado que "ha sido un hecho histórico el que todas las comunidades autónomas, las 17, independientemente de sus problemas territoriales y de sus colores políticos, hayamos pedido la introducción de este punto del orden del día tan importante como digo".

Pese a esta contrariedad, el consejero ha señalado que los representantes autonómicos llegaron al ministerio "con un ánimo tranquilo, con un ánimo de diálogo".

"Queremos ayudar y queremos trabajar en la solución de los problemas que sufren nuestros ciudadanos y que son intolerables", ha afirmado.

"Es absolutamente irresponsable"

Sobre la huelga de los médicos, ha destacado su "sorpresa" por la reunión que la ministra García mantuvo el jueves, "antes de este pleno del Consejo Interterritorial", con el comité de huelga.

"¿Por qué hemos tardado tanto tiempo en tener este ánimo negociador? ¿Por qué han tenido que pasar varios millones de actos médicos perdidos con el sufrimiento de la población española en el Sistema Nacional de Salud por motivo de la huelga?", se ha cuestionado Vázquez.

Y ha hecho hincapié en que "es absolutamente irresponsable el haber esperado hasta este momento para sentarse con el comité de huelga a negociar".

"Queda un mes porque la próxima convocatoria de huelga es exactamente el día 27 de abril. Y en este mes hay tiempo suficiente para que la ministra haga uso de sus atribuciones y de sus responsabilidades para poner fin de una vez a esta huelga", ha resaltado.

El consejero ha insistido en que no poner fin a esta situación "es una grave irresponsabilidad". "Es cargar sobre sus hombros con la responsabilidad de dar asistencia que ya de por sí tiene dificultades a los pacientes que cada vez se acumulan más retrasos", ha zanjado.