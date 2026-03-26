El PP desmiente que Tellado lidere las negociaciones en Castilla y León: "Respetamos el criterio de los presidentes"

El vicesecretario general del PP, Elías Bendodo, durante una intervención en Segovia, en una imagen de archivo Nacho Valverde ICAL

El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha desmentido este jueves que el secretario general del partido, Miguel Tellado, esté liderando las negociaciones con Vox para formar el nuevo Gobierno de Castilla y León.

"Yo no he oído eso, la dirección nacional es la que dirige los pactos y las negociaciones respetando siempre el criterio de nuestros presidentes autonómicos", ha afirmado Bendodo.

El vicesecretario general se ha referido a la situación en Extremadura, Aragón y Castilla y León y ha recordado que "todo diálogo culmina en una negociación y muchas veces culmina en acuerdo y otras veces no".

"Yo tengo esperanza y confianza en la responsabilidad de mi partido y estoy convencido de que la responsabilidad de Vox también se va a producir porque no podemos defraudar las expectativas de crecimiento en Extremadura y en las demás comunidades por parte de los ciudadanos", ha dicho.

Bendodo ha reconocido que "ninguna negociación es fácil" y que "todas tienen sus flecos" pero ha asegurado que van a "avanzar". "Yo estoy convencido de que vamos a llegar a un buen acuerdo por los extremeños, por los aragoneses y los castellanos y leoneses", ha zanjado.