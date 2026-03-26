El vicesecretario general del PP, Elías Bendodo, durante una intervención en Segovia, en una imagen de archivo

El vicesecretario general del PP, Elías Bendodo, durante una intervención en Segovia, en una imagen de archivo Nacho Valverde ICAL

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El PP desmiente que Tellado lidere las negociaciones en Castilla y León: "Respetamos el criterio de los presidentes"

Bendodo se ha mostrado convencido de alcanzarán "un buen acuerdo" con Vox en Extremadura, en Aragón y en la Comunidad y ha llamado a "no defraudar las expectativas de los ciudadanos".

Más información: Arrancan las negociaciones en CyL: Vox plantea a Mañueco entrar en el gobierno, pero él prefiere acuerdos puntuales

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El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha desmentido este jueves que el secretario general del partido, Miguel Tellado, esté liderando las negociaciones con Vox para formar el nuevo Gobierno de Castilla y León.

"Yo no he oído eso, la dirección nacional es la que dirige los pactos y las negociaciones respetando siempre el criterio de nuestros presidentes autonómicos", ha afirmado Bendodo.

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, en una imagen del pasado diciembre.

El vicesecretario general se ha referido a la situación en Extremadura, Aragón y Castilla y León y ha recordado que "todo diálogo culmina en una negociación y muchas veces culmina en acuerdo y otras veces no".

"Yo tengo esperanza y confianza en la responsabilidad de mi partido y estoy convencido de que la responsabilidad de Vox también se va a producir porque no podemos defraudar las expectativas de crecimiento en Extremadura y en las demás comunidades por parte de los ciudadanos", ha dicho.

El candidato de Vox, Carlos Pollán, acompañado del portavoz del partido, José Antonio Fúster, durante un acto electoral en Valladolid el pasado 24 de febrero

Bendodo ha reconocido que "ninguna negociación es fácil" y que "todas tienen sus flecos" pero ha asegurado que van a "avanzar". "Yo estoy convencido de que vamos a llegar a un buen acuerdo por los extremeños, por los aragoneses y los castellanos y leoneses", ha zanjado.