Dos detenidos en la gerencia de Sacyl de Soria por presunta prevaricación en la gestión económica

La Guardia Civil ha detenido a dos responsables de la gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria en el marco de una investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada.

Según ha trascendido, las detenciones se han producido dentro de unas diligencias abiertas para esclarecer posibles irregularidades en decisiones adoptadas dentro del ámbito de la gestión sanitaria pública de la provincia.

Por el momento, las autoridades no han facilitado más detalles oficiales sobre los hechos concretos que se investigan ni sobre el alcance de la operación.

La prevaricación administrativa es un delito que, en términos generales, consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta en un asunto de carácter administrativo.

Este tipo de infracción se produce cuando una autoridad o funcionario público adopta decisiones contrarias a la legalidad de forma consciente.

La actuación de la Guardia Civil pone el foco en determinadas decisiones de gestión económica adoptadas en el ámbito de la asistencia sanitaria pública de toda la provincia de Soria.

No obstante, habrá que esperar al avance de la investigación y, en su caso, a las resoluciones judiciales que puedan dictarse para conocer con mayor precisión los hechos y las posibles responsabilidades.

Las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones en el marco de la investigación.