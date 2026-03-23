Publicado en el Bocyl: la Junta oferta 62 cursos de formación para 1.121 docentes de FP en Castilla y León

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León la oferta anual del programa específico de formación dirigida al profesorado de especialidades vinculadas a la Formación Profesional correspondiente al presente curso.

El programa contempla la puesta en marcha de 62 cursos formativos a partir del próximo mes de mayo, que sumarán 1.707 horas lectivas y estarán dirigidos a 1.121 docentes de la Comunidad.

Las acciones formativas se distribuyen en 18 familias profesionales y se estructuran por niveles: 27 cursos de nivel inicial, 27 de nivel intermedio y 8 de nivel avanzado.

Según la Consejería de Educación, la convocatoria pretende actualizar los conocimientos del profesorado en ámbitos tecnológicos, industriales y educativos en plena transformación, con especial atención a la digitalización y a las nuevas demandas del mercado laboral.

Formación en tecnologías emergentes

Los contenidos de los cursos abarcan áreas muy diversas, desde digitalización e inteligencia artificial, ciberseguridad, prototipado 3D, diseño electrónico o tecnologías IoT, hasta procesos industriales avanzados, diagnosis del automóvil, innovación educativa o técnicas científicas y de biología molecular.

La oferta también incluye formación especializada en hostelería de vanguardia, producción audiovisual, bienestar y estética profesional, así como en aerotermia y otras tecnologías energéticas emergentes.

Entre las acciones formativas previstas figuran cursos como “Marketing digital en entornos inteligentes: datos, automatización y estrategia”, “Ciberseguridad y uso con inteligencia artificial”-

También “Desarrollo de sistemas y aplicaciones con Internet de las Cosas (IoT)”, “Puesta en marcha de equipos de aerotermia”, “Principios de biología molecular” o “Diagnosis avanzada del automóvil”, entre muchos otros.

La programación también contempla formación en ámbitos como logística empresarial, construcción industrializada, soldadura y fabricación mecánica, gastronomía y pastelería creativa, animación audiovisual.

También microbiología aplicada a alimentos, emergencias sanitarias, impresión 3D aplicada a la educación o tecnologías digitales en el diseño de moda.

Solicitudes

El profesorado interesado en participar en alguno de los cursos deberá presentar su solicitud desde mañana y hasta el próximo 8 de abril, exclusivamente por vía electrónica.

Las solicitudes estarán disponibles para su descarga tanto en la sede electrónica como en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León.