Mañueco se abre a un Gobierno de coalición con Vox en Castilla y León pero advierte: "Hablaremos medida a medida"

El presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, este lunes Juan Lázaro ICAL

El presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, se ha abierto este martes a un Gobierno de coalición con Vox en Castilla y León pero ha lanzado una advertencia a los de Santiago Abascal. "Hablaremos medida a medida", ha afirmado.

Mañueco, que ha protagonizado una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, ha asegurado que los populares quieren construir "una alternativa al sanchismo" en la Comunidad y que dialogarán "con todos", pero que no pactará un Gobierno con el PSOE.

El candidato popular se ha mostrado convencido de que el respaldo mayoritario en las urnas al PP del pasado domingo se ha producido por "hablar de los problemas de Castilla y León".

"Agradezco a los ciudadanos de Castilla y León su comportamiento cívico. El respaldo mayoritario se ha dado al proyecto del PP, al balance de gestión y al proyecto de futuro", ha afirmado.

Además, ha asegurado que "más que plantar cara a Vox", el PP ha presentado un proyecto y ha explicado cuál es la "visión" que tiene para Castilla y León". "El resultado ahí está, es incontestable la victoria", ha afirmado, agradeciendo a Feijóo su apoyo en la campaña.

Se abre a la coalición

Mañueco ha reconocido que sus condiciones de negociación pasan por hablar de "los problemas de la gente" que son competencia de la Comunidad y conformar un Ejecutivo estable y, aunque se ha inclinado por el Gobierno en solitario, se ha abierto a uno de coalición con Vox.

"He tenido un gobierno en coalición y en solitario y lo que mejor que me ha funcionado ha sido un gobierno en solitario, pero ahora lo importante es construir un proyecto de futuro para Castilla y León", ha afirmado.

El candidato popular no se ha cerrado a la entrada de Vox en su ejecutivo. "No es que me resista", ha señalado, asegurando que "más allá de los sillones, que para mí es lo último, medida a medida, hablaremos".

El presidente del PP en Castilla y León ha eludido, con todo, hablar del número de consejerías que Vox podría tener, y ha insistido en que ahora es momento de consensuar "un proyecto de futuro".

Apoyo a Moreno

Mañueco también ha confiado en que Juanma Moreno revalide su mayoría absoluta en las próximas elecciones en Andalucía, y ha asegurado que es una persona "extraordinaria" que ha demostrado su liderazgo en momentos difíciles con una "sensibilidad y humanidad" que le caracteriza.

El presidente en funciones de la Junta ha asegurado que este lunes recibió un mensaje de WhatsApp de felicitación del candidato de Vox, Carlos Pollán, y ha remarcado que todavía quedan semanas de plazo para negociar el futuro gobierno.

También ha sostenido que respeta a los votantes socialistas y al PSOE "histórico", pero ha reiterado que no negociará con este partido porque pretende aplicar una financiación autonómica que es un "auténtico ultraje y una traición" a Castilla y León.