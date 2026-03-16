Profeta en su tierra

Alfonso Fernández Mañueco junto a su mujer y sus hijas, en la ofrenda floral a la Virgen de la Vega cuando era alcalde de Salamanca. Jesús Formigo / ICAL .

La política también tiene escenarios simbólicos. Y en Salamanca hay uno que se repite elección tras elección en las autonómicas: el salón/comedor del Hotel Alameda Palace convertido en cuartel general del Partido Popular de Castilla y León.

Entre militantes, concejales, diputados, procuradores y cargos orgánicos, Alfonso Fernández Mañueco volvió a celebrar una victoria que confirma dos cosas a la vez: la fortaleza del PP en su provincia y el liderazgo del candidato salmantino, a pesar del desgaste lógico que suponen cuarenta y tres años de gobierno del mismo partido en Castilla y León.

Habiendo pasado por lo peor, como fueron las elecciones de mayo de 2019 en las que resultó ganador el socialista, Luis Tudanca. Haciéndose necesarios los pactos de gobierno con el partido Ciudadanos, entonces liderado por el vallisoletano, Francisco Igea.

Condicionado por la caída del bipartidismo tradicional, Alfonso Fernández Mañueco pasó por lo peor y hoy se reafirma en su remontada.

Mañueco no llegó al hotel Alameda Palace a celebrar directamente la victoria popular, llegó a eso de las 21.40h sin apenas declaraciones. Esperó a un escrutinio más avanzado.

Con prudencia política, ese rasgo que ha marcado —como buen castellano y leonés— su carrera desde su etapa como presidente de la Diputación de Salamanca, con apenas 27 años.

Alfonso Fernández Mañueco celebrando la victoria con su equipo en el Hotel Alameda Palace de Salamanca. Rubén Cacho. ICAL.

Y quizá esa imagen explique buena parte de aquellos retos que ha tenido que ir superando Alfonso Fernández Mañueco en los últimos años y en esta recién terminada campaña.

Salamanca, el bastión por excelencia del PP

Salamanca volvió a ejercer como pilar electoral del Partido Popular. No es algo nuevo, pero sí significativo.

En una comunidad donde cada provincia tiene su propia dinámica de acción política, Salamanca sigue siendo territorio casi inexpugnable para los populares.

El propio Mañueco lo resumió con una frase que buscaba impacto político: "El PP ha duplicado al PSOE y triplicado a Vox". Más allá del tono electoral, la idea es plenamente significativa: el partido mantiene una ventaja estructural en la provincia que le permite construir su relato de victoria.

Durante la campaña, el discurso popular se apoyó en una idea sencilla: elegir entre "ruido o nueces", "certezas frente a incertidumbre", una línea argumental que buscaba contraponer la estabilidad del gobierno que puede ofrecer el líder salmantino con el tono más confrontativo de PSOE y Vox.

La estrategia parece haber funcionado, así como el mantra de las tres certezas, tan replicado especialmente en la provincia charra por los líderes del partido a nivel provincial. Los resultados consolidan al PP como primera fuerza y refuerzan su posición dominante en el mapa político regional.

Vox no despega y el PP respira

Una de las claves de la noche fue el comportamiento de Vox. El partido creció, pero menos de lo esperado, quedándose cerca del 19% del voto y lejos de la tendencia de impacto que se dio en Extremadura y Aragón.

Para el PP eso tiene una lectura evidente: Vox sigue siendo necesario para formar gobierno, pero no lo suficiente como para hacer tambalear los cimientos del futuro gobierno de la Junta por el que han apostado los ciudadanos de la vieja Castilla.

Ese equilibrio explica el tono del discurso de Mañueco. Puertas abiertas al diálogo, sin renunciar al protagonismo, en la línea de lo que es Mañueco, en su ciudad lo saben muy bien. Mensaje de gobernabilidad, pero también de autoridad política.

Porque si algo quiso dejar claro el líder popular es que la iniciativa para formar gobierno parte de él.

La campaña más familiar de Mañueco

Pero la escena que mejor resume la noche quizá no tenga que ver con la aritmética parlamentaria, sino con una imagen mucho más doméstica: Mañueco entrando en el comedor del hotel acompañado por su mujer y sus hijas y buscando entre el público a sus suegros: "¿Dónde están mis suegros? Que no los he visto".

No es casualidad.

Durante toda la campaña, el candidato popular ha querido reforzar una imagen de proximidad personal. Frente a la tensión política o la confrontación ideológica, el equipo de campaña ha apostado por proyectar un liderazgo sereno, casi familiar.

Ese mensaje se repitió en el discurso final, cuando el presidente autonómico agradeció explícitamente el apoyo de su familia después de semanas de campaña.

Simpatizantes del Partido Popular celebran en el Hotel Alameda Palace de Salamanca la victoria electoral de Mañueco. Rubén Cacho. ICAL.

En política, los símbolos importan. Una campaña que se ha querido presentar como una elección entre estabilidad o incertidumbre, la imagen de un líder rodeado de su familia tiene una carga comunicativa evidente.

El PP celebra, pero esto acaba de empezar

La noche terminó con aplausos, abrazos y un discurso de cierre con tono optimista.

El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas con 33 procuradores, dos más que en febrero de 2022, aunque sin alcanzar la necesaria mayoría absoluta para gobernar en solitario. Eso obliga a una nueva fase de negociaciones y cesiones.

Y ahí aparece de nuevo Vox como socio casi inevitable.

Mañueco lo dejó caer con una mezcla de prudencia y determinación: habrá diálogo, habrá acuerdos, pero hay una línea roja clara con el PSOE autonómico: "Con el sanchismo de Castilla y León es imposible llegar a acuerdos"

El mensaje fue recibido con grandes aplausos por los simpatizantes presentes en el cuartel general de los populares.

La noche de la confirmación

Cuando terminó el discurso y las cámaras empezaron a apagarse, el ambiente en el salón del Alameda Palace era el de una victoria celebrada… pero también el de una sensación conocida.

Porque en Salamanca, el Partido Popular sigue jugando en casa.

Y en esa casa, una vez más, el nombre propio de la noche fue Alfonso Fernández Mañueco.