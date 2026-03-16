Mañueco prefiere un gobierno en solitario, pero marca el camino a Vox: “El documento de hace cuatros años es la base”

La resaca del 15-M ha sido agradable para Mañueco. El presidente del PP de Castilla y León ha participado este lunes en Madrid en la Junta Directiva Nacional del partido presidida por Alberto Núñez Feijóo, una reunión en la que los populares han realizado un primer análisis de los resultados de las elecciones.

Desde allí, el líder autonómico ha agradecido el respaldo recibido en las urnas en Castilla y León y ha dejado entrever su preferencia por gobernar en solitario, aunque sin cerrar completamente la puerta a acuerdos parlamentarios con Vox.

Tras analizar los resultados electorales, Mañueco interpretó el respaldo de los ciudadanos como un apoyo tanto a la gestión realizada por el Gobierno autonómico como al proyecto de futuro planteado por el PP.

“Hemos tenido el respaldo de los ciudadanos y creo que simboliza dos cosas. Por un lado, el respaldo al balance de gestión y al proyecto de futuro con medidas concretas para personas, colectivos y territorios”, explicó.

Pero, según el líder popular, las urnas también han lanzado otro mensaje claro: la necesidad de diálogo con otras fuerzas políticas.

“Nos han dicho que tenemos que dialogar y ese encargo lo vamos a cumplir. Vamos a dialogar con todos”, afirmó.

No al PSOE

No obstante, marcó una línea roja muy clara que ha marcado durante la campaña electoral: el PP no alcanzará acuerdos de gobierno con el PSOE en la comunidad. “Con los dirigentes del sanchismo en Castilla y León no vamos a pactar nunca ningún acuerdo de gobierno”, sentenció, en referencia al sector socialista alineado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Más contundente ha sido cuando se le preguntó por el modelo de gobierno que considera más adecuado para la comunidad. Mañueco recordó su experiencia reciente en la Junta de Castilla y León, donde ha liderado tanto un gobierno de coalición con Vox como una etapa posterior gobernando en solitario.

“Mi experiencia en esta última legislatura ha sido un gobierno en coalición y un gobierno en solitario. Lo mejor para mi tierra ha sido un gobierno en solitario”, afirmó.

Según argumentó, ese modelo ha permitido “mayor crecimiento económico, mejor gestión de los servicios públicos, más eficacia y estabilidad política”. Por ello, defendió que ese es el proyecto que quiere ofrecer de nuevo a los ciudadanos

Uno de los puntos más esperados de sus declaraciones fue su posición respecto a Vox, socio del PP durante parte de la última legislatura en Castilla y León.

Preguntado sobre si había recibido llamadas de dirigentes de esa formación tras las elecciones, Mañueco restó importancia a la cuestión y aseguró que únicamente había recibido una comunicación directa con el portavoz de Por Ávila, Pedro Pascual.

“La única persona que me ha llamado o escrito por WhatsApp ha sido el procurador por Ávila que ha vuelto a ser elegido”, explicó, en referencia al representante de Por Ávila.

“No digo que no me hayan intentado llamar, pero a mi teléfono móvil no ha llegado”, añadió, señalando que tiene numerosos mensajes pendientes.

Acuerdo con Vox

Ante la posibilidad de que Vox reclame puestos en el Gobierno, el presidente del PP insistió en que el debate no debe centrarse en la distribución de cargos. “No se trata de sillones ni de sentarnos en el gobierno o no. Tenemos que hacer un proyecto de futuro para las personas de Castilla y León”, afirmó.

En ese sentido, recordó que una posible base de negociación podría ser el documento programático que el PP y Vox firmaron hace cuatro años para formar gobierno en la comunidad.

“Una buena base sería el documento que firmamos hace cuatro años entre el Partido Popular y Vox para poder llegar a un acuerdo”, indicó.

Con todo, Mañueco prefirió no adelantar escenarios concretos y subrayó que el momento actual es de análisis tras las elecciones. “Hoy lo que hay que hacer es vivir este momento”, ha afirmado.

No obstante, evitó pronunciarse de forma tajante sobre la posibilidad de que Vox exija entrar en el Ejecutivo autonómico como condición para facilitar la investidura.

Apoyos

Mañueco quiso comenzar su intervención trasladando su “agradecimiento a las personas de Castilla y León” por el comportamiento cívico demostrado durante la jornada electoral, así como por el aumento de la participación y el respaldo mayoritario al Partido Popular.

“Vamos a estar a la altura de lo que nos han demandado y no les vamos a fallar, porque lo nuestro es cumplir”, aseguró, al tiempo que destacó el trabajo realizado durante la campaña electoral.

El presidente del PP autonómico también quiso reconocer el apoyo de la dirección nacional del partido y, especialmente, de Feijóo, quien —según recordó— recorrió las nueve provincias de Castilla y León durante la campaña, en algunos casos en más de una ocasión.

“Hemos sido capaces de recorrer todos y cada uno de los municipios de nuestra comunidad autónoma, que les puedo garantizar que es extensa, con 2.248 ayuntamientos”, señaló.

Asimismo, agradeció la implicación de otros dirigentes populares y figuras históricas del partido como los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, además de presidentes autonómicos, alcaldes y cargos del partido que participaron en la campaña.