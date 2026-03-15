Mañueco se compromete a dialogar para lograr un gobierno "para todos": "Empieza el nuevo futuro para nuestra tierra"

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "muy satisfecho" con el resultado de las urnas que le han otorgado más del 35% de los votos, con 33 escaños, y se ha congratulado por duplicar en votos a Vox (ha subido un escaño hasta los 14) y triplicar la distancia que tenía con el PSOE (ha pasado de 28 a 30 escaños).

Mañueco, que ha sido recibido en el Hotel Alameda Palace de Salamanca con gritos de ‘presidente’, ha defendido que frente al “ruido, el panorama negativo y gris que veían otros partidos, nuestra tierra ha elegido certezas”, en referencia a su eslogan de campaña.

Tras una campaña que ha tildado de “seria, limpia y pegada a la gente y al territorio”, el líder de los populares de Castilla y León se ha comprometido a empezar el diálogo con todas las fuerzas políticas a partir de mañana, al tiempo que ha asegurado que en la Comunidad habrá un gobierno presidido por el PP y será un gobierno “para todos”.

En esa línea, incidió en que va a dialogar con todos, “pero no pactaremos el gobierno con el PSOE, que quede bien claro. Con el sanchismo en Castilla y León es imposible e impensable ningún acuerdo de gobernabilidad”

El popular también hizo hincapié en que los ciudadanos quieren un gobierno liderado por el PP, y eso será su “guía”, porque, aseguró, “lo que hoy ha ocurrido es que nuestra estrategia, nuestro mensaje de gestión y proyecto de futuro han tenido el máximo respaldo en las urnas”.

Mañueco recordó que a partir de mañana se pondrán “manos a la obra” porque, como ya comprometió en la campaña, si los ciudadanos le daban su respaldo “habrá Cortes y Gobierno en Castilla y León y presupuestos este año, ahora empieza el nuevo futuro para nuestra tierra”.

“Nos han dado un encargo y vamos a estar a la altura”, ha incidido, tras felicitarse del respaldo mayoritario de los ciudadanos al proyecto del PP, asegurando que es el respaldo de los ciudadanos a la gestión de su proyecto de futuro: "Somos los que mas hemos crecido en votos y en escaños".

Pero también ha tenido palabras de reconocimiento para el presidente del partido, Alberto Nuñez Feijóo, a quien ha agradecido haberse recorrido “de punta a cabo” esta Comunidad. “No lo olvidaremos”, apuntó.

También recordó a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, quienes han estado presentes en la precampaña y campaña electoral: “Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra historia”.

Para finalizar su intervención en la noche electoral, ha aseverado que no le van a “faltar las ganas, no me van a fallar las fuerzas y tendré la firmeza necesaria para defender a nuestra tierra”.