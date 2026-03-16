Los incendios de 2025 no castigan en las urnas a Mañueco, que incluso gana fuerza en los pueblos afectados

Lejos de convertirse en lugares de castigo para el Partido Popular (PP), los pueblos afectados por los incendios en verano de este pasado 2025 han consolidado la posición de un Alfonso Fernández Mañueco que incluso ha llegado a ganar varios puntos en muchos de ellos.

El ganador de las elecciones de este 15 de marzo, con una ganancia de más de cuatro puntos y dos procuradores con respecto a los comicios de 2022, ha logrado resistir el envite del fuego. Llama la atención, además, que en aquellos municipios donde ha restado apoyos, la caída ha sido menor que la del PSOE.

En Benuza (León), municipio al que pertenece Llamas de Cabrera, que durante dos meses estuvo amenazado por el fuego, el PP ha logrado su mejor resultado. No solo ha sido la fuerza más votada, sino que, supera, con creces, la mayoría absoluta.

En concreto, se ha llevado el 62,6% de los votos emitidos. Esto es un 19,1% más que en las anteriores elecciones. Por su parte, el PSOE ha caído 13,8%, aglutinando únicamente al 22,8% del electorado. También ha crecido Vox, pero en muchos menos puntos, con un 0,7% más que en 2022.

En Molinaseca (León), el PP también ha logrado apagar las llamas, revalidando su liderazgo al hacerse con el 34,2% de los votos, un 1,6% de crecida con respecto a los resultados anteriores. El PSOE, a pesar de crecer un 4,6%, no ha logrado desbancar a los de Alfonso Fernández Mañueco.

Puente Domingo Flórez (León) ha sido, de nuevo, un bastión para el PP, que ha ganado con el 47% de apoyos, creciendo así un 2%. Los socialistas han caído un 4,5%, mientras que Vox ha subido un 3,7%.

Ya en la provincia de Zamora, también hay resultados que avalan al PP, como el caso de Molezuelas de la Carballeda, cuyo incendio fue de los más sonados el pasado verano y uno de los más devastadores de la historia.

A pesar de ello, Alfonso Fernández Mañueco ha crecido un 11,3% a costa de un PSOE que pierde los mismos puntos. Con estas cifras, los 'populares' se hicieron con el 54,8% de los apoyos y el PSOE cayó hasta un paupérrimo 32,3%.

Territorios PSOE, pero resistencia del PP

También hay zonas que sufrieron las consecuencias de los incendios en los que el PSOE ha logrado mantener su hegemonía, pero se da la casuística donde la crecida o caída en los votos es más favorable para los de Alfonso Fernández Mañueco.

Es el caso de Carucedo (León). Aquí, el PSOE ha ganado las elecciones con un 35,5% de los votos y una subida del 0,2%, pero el PP llegó a subir un 1% y se quedó a menos de un punto de los de Carlos Martínez (34,7%).

Castrocalbón (León) sí que ha castigado al PP, pero lo ha hecho en mucho menor medida que al PSOE. Mientras que los socialistas han sufrido una caída del 5,6%, los 'populares' resisten el envite con un descenso de solo 1,8%. Aquí, los grandes beneficiarios fueron los de la UPL, con una subida del 6,1%.

En Santa Elena de Jamuz (León), el PSOE ha perdido 3,4% puntos con respecto a las anteriores elecciones, mientras que el PP ha sufrido menos las consecuencias con un descenso del 1,8%.

Muria de Paredes (León) es mucho más significativo. Si bien es cierto que el PSOE ha ganado con un 38,3% de los apoyos, el descenso de los votos ha castigado a los socialistas con un 18,6% menos. El PP se mantiene como segunda fuerza y ha crecido seis puntos.

El PSOE solo gana más en dos

Únicamente ha habido dos municipios que han valorado al PSOE por encima de Mañueco a raíz de los incendios de 2025. Ambos en Zamora. Se trata de Losacio y Porto.

En el caso del primero, los de Carlos Martínez han experimentado una subida del 9,1%, siendo la fuerza más votada con el 54,4% de los votos. El PP, por su parte, aunque también ha subido un 1,5%, se ha quedado lejos con un 29,8% de los apoyos.

Lo más significativo ha ocurrido en Porto, donde los electores sí han 'castigado' a Mañueco por los incendios de este pasado verano. Aquí no solo el PSOE ha desbancado al PP, ganando las elecciones esta vez, sino que los 'populares' han caído relegados al segundo puesto tras un descenso del 11,3% de los apoyos frente la subida del 5,1% de los socialistas.