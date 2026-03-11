De la prohibición de ropas islámicas a reducir la asignatura de Religión: las antagónicas propuestas para el 15-M

Traslado del cuerpo de Santa Teresa de Jesús a su sepulcro en Alba de Tormes (Salamanca) Susana Martín ICAL

En los programas políticos hay propuestas y promesas para todo, que no sea por prometer, que quince días de campaña dan para mucho. Entre los temas también se encuentran las relacionadas con la libertad religiosa, la objeción de conciencia y la protección del patrimonio religioso en la comunidad.

A falta de cuatro días para acudir a las urnas es un buen momento para comprobar qué dicen cada uno de cara al 15-M de las elecciones de Castilla y León.

Así, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha publicado una infografía en la que analiza las propuestas de los partidos con representación parlamentaria ante las elecciones.

El informe recoge las principales medidas incluidas en los programas electorales de formaciones como el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Vox, Unión del Pueblo Leonés, Soria ¡Ya!, Podemos y Por Ávila.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer a los ciudadanos una visión clara sobre la posición de cada partido en temas que afectan tanto a la libertad de conciencia como a la conservación del patrimonio religioso de la región.

La presidenta del Observatorio, María García, ha subrayado la importancia de que estos asuntos formen parte del debate público. “La libertad religiosa y de conciencia debe ocupar un lugar relevante en el debate público, porque es el derecho más íntimo de la persona, ya que concierne a sus convicciones”, afirmó.

Diferentes propuestas

Entre las medidas recogidas en el análisis, el Partido Popular plantea garantizar que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones.

Por su parte, el PSOE propone impulsar el reconocimiento y la promoción de los Caminos de Santiago como Bien de Interés Cultural, además de desarrollar rutas de ermitas y eremitorios mozárabes.

En el caso de Vox, el programa es el más extenso. Así, incluye la oposición al derribo de cruces y símbolos religiosos y la reversión de algunas políticas de memoria histórica.

También plantea proteger tradiciones cristianas como la Semana Santa, romerías o procesiones, así como reforzar la proyección internacional del Camino de Santiago.

Además, propone medidas relacionadas con la inmigración y la prohibición de determinadas vestimentas islámicas en edificios públicos, así como la eliminación del registro de objetores de conciencia.

Por su parte, Unión del Pueblo Leonés defiende la conservación del patrimonio cultural, arquitectónico y religioso, incluyendo iglesias y monasterios, y apuesta por promocionar el Camino de Santiago francés y la Catedral de León.

La formación Soria ¡Ya! centra su propuesta en la protección del patrimonio rural, con medidas urgentes para evitar el colapso de iglesias en distintos pueblos y la puesta en marcha del plan “Soria Románica 2.0”, destinado a restaurar templos y fomentar el turismo cultural.

En cambio, Podemos plantea reducir al mínimo legal la asignatura de Religión en el sistema educativo y apoyar el registro de objetores de conciencia.

Por último, el informe señala que Por Ávila no incluye en su programa electoral referencias concretas a estas cuestiones.

Infografia elecciones CyL Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia

La importancia del patrimonio religioso

Durante la presentación del análisis, la presidenta del Observatorio destacó también el valor del patrimonio religioso en Castilla y León. Según explicó, proteger este legado no solo implica conservar templos, cruces o monasterios, sino también preservar una parte esencial de la identidad cultural, artística e histórica de España.

La organización advierte de que numerosos bienes religiosos, especialmente en pequeñas localidades, se encuentran en situación de vulnerabilidad debido al abandono o al deterioro. “Muchas iglesias, ermitas y bienes religiosos, sobre todo en pequeños municipios, se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad”.

Su abandono o deterioro suponen una pérdida irreparable para todos, con independencia de las creencias de cada uno”, señaló García.

El Observatorio recuerda que Castilla y León concentra una parte fundamental del patrimonio religioso histórico del país, con catedrales, monasterios, ermitas y rutas de peregrinación de gran valor cultural, espiritual y turístico.

En este contexto, la entidad considera necesario que las administraciones públicas impulsen políticas eficaces para la conservación, restauración y puesta en valor de estos bienes, especialmente en zonas rurales afectadas por la despoblación.

“Defender el patrimonio religioso histórico es también defender la memoria, las raíces y la riqueza cultural de nuestros pueblos. No puede quedar al margen de la acción política ni convertirse en objeto de enfrentamiento ideológico”, concluyó la presidenta del Observatorio.