Una persona en situación de dependencia.

Una persona en situación de dependencia. Pixabay

Región

Castilla y León creará un equipo multidisciplinar para estudiar y analizar la situación de las personas con discapacidad

La iniciativa pretende avanzar en la promoción de la autonomía de este colectivo y la protección de sus derechos, a través de un foro que reúne a los principales operadores jurídicos, instituciones, representantes del tercer sector y universidad.

Más noticias: Así es el mayor centro de atención a la discapacidad de CyL: 5.500 m² de instalaciones "modernas y avanzadas"

Publicada

El próximo miércoles 11 de marzo, a partir de las 17:30 horas, Burgos será el escenario del solemne acto del Foro Aequitas de Discapacidad de Castilla y León. El objetivo de la iniciativa es crear una plataforma de trabajo multidisciplinar para estudiar y analizar la situación actual de las personas con discapacidad y mayores vulnerables.

Asimismo, se pretende avanzar en la promoción de su autonomía y la protección de sus derechos en los términos que se expone en la convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 8/21.

Este foro, que se creó en junio de 2023, ya se ha puesto en marcha en territorios como Aragón, Extremadura, Asturias, Galicia, País Vasco, Islas Canarias y Andalucía. El organismo reúne a los principales operadores jurídicos, instituciones, representantes del tercer sector y universidad para debatir, en el marco de encuentros de trabajo periódicos, acerca de la normativa sobre discapacidad existente y divulgar su contenido.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante una visita a la Unidad de Convalecencia Sociosanitaria de la residencia de personas mayores Cardenal Marcelo de Valladolid, el pasado mes de febrero

Este acto en Burgos estará presidido por el decano anfitrión, Leopoldo Martínez de Salinas, y contará con la presencia del fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena; la fiscal delegada de Discapacidad y Mayores, María José Burgos; el magistrado y jefe de Gabinete del TSJ, Emilio Vega; María Concepción Balairón y María Antonia Paniego, de la Fundación de Apoyos y Acción Social de la Junta y de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades; el rector de la Universidad de Burgos (UBU), José Miguel García; y el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez.

A este encuentro también asistirán representantes de los colegios de abogados de Soria, Ávila y Burgos, catedráticos de Derecho, magistrados, la Archidiócesis de Burgos, la Fundación de Caja de Burgos y representantes de Autismo Burgos, Cáritas, Fundación Miradas, Aspanias, Down Burgos, Plena Inclusión Castilla y León, Parkinson Burgos, Futudis y Afacayle.

Por otro lado, en representación de la Fundación Aequitas estarán presentes María Ángeles Anciones, Fernando Puente y Jessica Peón, que son los delegados autonómicos; el coordinador de los foros autonómicos de discapacidad, Gonzalo A. López Ebri; el adjunto a la dirección Francisco González; y el director de la Sección Jurídica, Manuel Rueda.