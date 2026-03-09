Castilla y León creará un equipo multidisciplinar para estudiar y analizar la situación de las personas con discapacidad

El próximo miércoles 11 de marzo, a partir de las 17:30 horas, Burgos será el escenario del solemne acto del Foro Aequitas de Discapacidad de Castilla y León. El objetivo de la iniciativa es crear una plataforma de trabajo multidisciplinar para estudiar y analizar la situación actual de las personas con discapacidad y mayores vulnerables.

Asimismo, se pretende avanzar en la promoción de su autonomía y la protección de sus derechos en los términos que se expone en la convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 8/21.

Este foro, que se creó en junio de 2023, ya se ha puesto en marcha en territorios como Aragón, Extremadura, Asturias, Galicia, País Vasco, Islas Canarias y Andalucía. El organismo reúne a los principales operadores jurídicos, instituciones, representantes del tercer sector y universidad para debatir, en el marco de encuentros de trabajo periódicos, acerca de la normativa sobre discapacidad existente y divulgar su contenido.

Este acto en Burgos estará presidido por el decano anfitrión, Leopoldo Martínez de Salinas, y contará con la presencia del fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena; la fiscal delegada de Discapacidad y Mayores, María José Burgos; el magistrado y jefe de Gabinete del TSJ, Emilio Vega; María Concepción Balairón y María Antonia Paniego, de la Fundación de Apoyos y Acción Social de la Junta y de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades; el rector de la Universidad de Burgos (UBU), José Miguel García; y el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez.

A este encuentro también asistirán representantes de los colegios de abogados de Soria, Ávila y Burgos, catedráticos de Derecho, magistrados, la Archidiócesis de Burgos, la Fundación de Caja de Burgos y representantes de Autismo Burgos, Cáritas, Fundación Miradas, Aspanias, Down Burgos, Plena Inclusión Castilla y León, Parkinson Burgos, Futudis y Afacayle.

Por otro lado, en representación de la Fundación Aequitas estarán presentes María Ángeles Anciones, Fernando Puente y Jessica Peón, que son los delegados autonómicos; el coordinador de los foros autonómicos de discapacidad, Gonzalo A. López Ebri; el adjunto a la dirección Francisco González; y el director de la Sección Jurídica, Manuel Rueda.