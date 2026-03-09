Abogados Cristianos anuncia acciones legales contra Mañueco por la adjudicación de varios contratos sanitarios

La presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, anuncia acciones jurídicas contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por presuntas irregularidades detectadas en al menos nueve contratos públicos sanitarios en distintas provincias de la comunidad.

Durante la comparecencia que tendrá lugar mañana martes, Castellanos detallará las acciones judiciales que la organización ha iniciado, así como los delitos que, según sostienen, podrían derivarse de las irregularidades detectadas en dichos contratos.

Asimismo, explicará los principales indicios que, a juicio de la entidad, apuntan a posibles anomalías en los procesos de adjudicación.

Desde la Fundación señalan que las presuntas irregularidades afectan a contratos vinculados al ámbito sanitario adjudicados en varias provincias de Castilla y León.

En la rueda de prensa se expondrán los aspectos técnicos y jurídicos que, según la organización, justificarían la presentación de las acciones legales.

Según la presidenta Polonia Castellanos, “El anuncio se enmarca en un contexto político marcado por el debate sobre la corrupción y la adjudicación de contratos públicos en Castilla y León, tras las recientes informaciones sobre contratos concedidos por administraciones gobernadas por el PSOE a familiares de responsables políticos”.

La Fundación ha adelantado que ampliará los detalles de las actuaciones legales y de la documentación en la que se basan durante la comparecencia pública.