CSIF insiste en crear al delegado sindical especializado en igualdad en las empresas: “Es un vacío clamoroso”

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), en la celebración del 8M, insiste en que hay que “reconocer y crear la figura de la delegada o delegado sindical especializado en igualdad y lucha contra la violencia de género”.

Todo para “cubrir un vacío clamoroso en el ámbito laboral” y exige que “se refuercen los protocolos contra el acoso sexual en administraciones y empresas privadas, y terminar con la discriminación de género.

En este sentido, CSIF subraya que trabajará para incluir estos objetivos en el desarrollo del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público, que se aprobó recientemente.

“Al igual que en el nuevo Pacto de Estado sobre Violencia de Género que ha aprobado el Congreso, se han tenido en cuenta las propuestas de este sindicato independiente, para que las y los representantes sindicales participen de manera activa en la prevención y detección de los casos de violencia de género·, afirma CSIF. Sin embargo, asegura que esa tarea debe complementarse con la existencia de las delegadas y delegados especializados en igualdad, que vigilen aspectos como la brecha salarial y el techo de cristal o la conciliación.

CSIF va a promover una revisión de los protocolos de acoso y para ello se va a dirigir, tanto a la Administración General del Estado, el Ministerio de Función Pública, como a las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos.

Con el lema ‘Todo Por Todas’, delegados de la Unión Provincial de Zamora ha llevado a cabo una concentración simbólica para conmemorar el 8M.