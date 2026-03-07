Mañueco anuncia que duplicará las ayudas de manutención y desplazamiento por causa médica

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy en Soria que si es reelegido el próximo 15 de marzo duplicará las ayudas para costear la manutención y el desplazamiento por causa médica. Además, destacó que los ‘populares’ cuentan con una "hoja de servicios inmaculada" al servicio del campo.

En la novena jornada de la campaña electoral, Fernández Mañueco intervino ante unas 270 personas en el Aula Magna Tirso de Molina de la capital soriana para defender que el PP cuenta con una “hoja de ruta” para Castilla y León, elaborada “medida a medida” y “problema a problema”, frente a la “lista de promesas lanzadas al aire” de otros partidos. Su objetivo, insistió, es que la Comunidad sea una de las tres mejores autonómicas donde vivir.

En ese sentido, el presidente se presentó con el “aval” de su gestión “eficaz” en la Junta, ya que, señaló, si alguien quiere mejorar su educación no debe ir a Finlandia, sino a Soria, donde señaló está su consejera Rocío Lucas, a la que atribuyó que la Comunidad disponga de uno de los sistemas “más desarrollados del mundo”. De esta forma, destacó su proyecto para los jóvenes, pero también para las personas mayores, área que depende de la consejera Isabel Blanco, directora de la campaña electoral, que estaba en la sala.

Con la expresión “algunos no lo creían, hemos cumplido”, el candidato ‘popular’ repasó sus compromisos con Soria, como el helicóptero medicalizado, la unidad de radioterapia, el Hospital Virgen del Mirón o la renovación del Hospital Santa Bárbara que, remarcó, cuenta con unas instalaciones “modernas”, “cómodas” y “avanzadas”, así como con los nuevos hospitales de día o la cirugía robótica.

Asimismo, Fernández Mañueco, que intervino desde la ciudad del candidato socialista, Carlos Martínez, avanzó que en los próximos cuatro años habrá nuevas inversiones en la provincia, para el centro de salud de San Leonardo de Yagüe, ya que insistió que el objetivo es que la sanidad disponga de más profesionales y recursos.

También, garantizó que Soria dispondrá de un campus universitario “de primera división”, con más estudiantes, profesores, investigadores y nuevas titulaciones, como el doble grado de Ciencias del Deporte y Fisioterapia. “Para eso está Rocío -Lucas- para que se cumpla”, dijo, tras recordar su promesa de hacer gratuita la primera matrícula del primer año en las universidades públicas de la Comunidad.

Concentrar el voto en el PP

Alfonso Fernández Mañueco, pidió hoy a los partidos que no quieran formar parte de la “solución” y del gobierno que se “aparten” y exigió a los que deseen sumarse, que lo digan "alto y claro”. “Venimos a trabajar y lo queremos hacer desde el primer día, porque Soria y Castilla y León no tienen un minuto que perder", dijo cuando falta poco más de una semana para las elecciones del 15 de marzo.

En la novena jornada de la campaña electoral, una vez superado el “ecuador”, Fernández Mañueco intervino en el Aula Magna Tirso de Molina de Soria ante unas 270 personas para asegurar que cuando “se despeja la niebla”, se pueden comprobar las “verdades” y “quién es quién”.

“Podéis tener la certeza de que nosotros estamos aquí para gobernar, no buscamos un hueco para influir, ni queremos poner palos en las rudas, ni tampoco conformarnos en la oposición, eso se lo dejamos a otros”, ha añadido.

Igualmente, el candidato ‘popular’ advirtió ante los dirigentes del PP de Soria de que no hay votos “inocentes” en esta provincia y lanzó un aviso: “Cada escaño que no sea para el PP, será un escaño más para Sánchez en Madrid”.

Voto “seguro”

Por su parte, la cabeza de lista a las Cortes por Soria, Rocío Lucas, consejera de Educación, presentó al PP como el único voto “seguro” en la provincia. “Con Mañueco, Castilla y León funciona y Soria avanza”, afirmó, para contraponer las “certezas” de su partido con Vox, que argumentó, solo quiere “estar por estar” y le dice a la gente “lo que quiere oír”. “No hacemos experimentos, no nos gusta jugar con pancartas”, añadió en referencia a Soria YA.

Coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez a la ciudad este sábado, Lucas criticó que para el Gobierno sus paisanos sean ciudadanos “de segunda” en beneficio de otras comunidades. Por el contrario, destacó las “promesas cumplidas” del PP y aseguró que los sorianos quieren que se les trate con “igualdad”, “justicia” y “respeto”.

Además, hizo balance de la última legislatura para remarcar los resultados en Educación, donde señaló la Comunidad tiene “medalla de oro”. “Soria brilla como la Finlandia europea”, dijo. También, aludió a la “medalla de plata”, con “tendencia a mejorar”, en sanidad.

No repetir "errores"

Igualmente, el presidente del PP de Soria, Benito Serrano, pidió no repetir “errores” el domingo 15 de marzo, porque su formación ofrece “estabilidad” y “centralidad”. Así, calificó de “estafa” que Vox bloquee el gobierno de la ‘popular’ María Guardiola en Extremadura.

“Nos jugamos el futuro de nuestra provincia y de nuestra Comunidad”, advirtió, frente a otros que ofrecen “verbenas”. “Soria no sólo quiere fiestas”, dijo, para arremeter contra la gestión del socialista Carlos Martínez, alcalde de la capital, ahora que ve “varias Castillas”. También, cuestionó a los de la “queja ya”, en referencia Soria YA y su líder Ángel Ceña.

Finalmente, Benito Serrano destacó que Mañueco cuenta con un equipo “preparado” y “valiente” en la provincia que, aseguró, es la única “alternativa real”. “Gracias por estar en Soria, gracias por ser leal”, dijo al líder ‘popular’.