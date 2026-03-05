Ceña acusa a Martínez de financiar su campaña con recursos del Ayuntamiento de Soria: "No me parece serio"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y el portavoz de Soria ¡Ya! en las Cortes, Ángel Ceña, en un montaje de EL ESPAÑOL

La batalla de Soria ha comenzado. La campaña electoral en Castilla y León sigue elevando el tono, especialmente en la provincia soriana, donde la lucha por los procuradores a las Cortes se presenta especialmente ajustada según las encuestas.

En este contexto, el candidato de Soria Ya a la Junta, Ángel Ceña, ha acusado al aspirante socialista, Carlos Martínez, de costear su actividad política por la comunidad con recursos del Ayuntamiento de Soria, institución de la que Martínez es alcalde desde hace casi dos décadas con varias mayorías absolutas.

Las declaraciones se produjeron durante su intervención en el programa Cuestión de Prioridades de CyL7, donde Ceña cuestionó que el dirigente socialista esté recorriendo Castilla y León mientras percibe su salario municipal.

Hay que recordar que el líder socialista se ha negado a dejar el acta de alcalde y durante este tiempo desde que fue elegido candidato, ha seguido compatibilizando los dos cargos.

“Con el dinero que pagamos los sorianos en el Ayuntamiento está costeando la campaña y viajando de un lado a otro por toda Castilla y León. No me parece serio, la verdad”, ha afirmado el dirigente de Soria Ya.

Ante la repregunta del presentador sobre la gravedad de la acusación, Ceña ha insistido en la idea de que el comportamiento no es éticamente adecuado.

“No sé si es grave o no, pero lleva seis meses recorriendo Castilla y León y lo está recorriendo cobrando un salario por el Ayuntamiento de Soria. No sé si es grave o no, pero no es éticamente adecuado con el dinero que pagamos”, ha afirmado.

Dura respuesta

Las acusaciones de Ceña han provocado una rápida reacción desde las filas socialistas. La candidata del PSOE de León a las Cortes y vicesecretaria general del partido en la comunidad, Nuria Rubio, ha respondido con un mensaje contundente en X.

“Espero que puedas demostrarlo. No todo vale. Que eras un incompetente y un parlamentario con grandes limitaciones lo sabíamos… que eras tan indecente no”, ha escrito la dirigente socialista, elevando aún más el tono del enfrentamiento.

Detrás de todo esto se encuentra la batalla de Soria. En las últimas elecciones autonómicas, la plataforma Soria Ya logró una posición dominante en la representación soriana en las Cortes de Castilla y León, hegemonía que ahora busca mantener frente al avance del PSOE de Castilla y León.

Soria ¡Ya! arrebató más de 10.000 votos y dos representantes a los socialistas que fueron determinantes para su arrolladora victoria en la provincia y que contribuyeron decisivamente a la caída del PSOE a nivel autonómico y al inicio del fin del periodo de Luis Tudanca al frente del partido, que se inició aquella aciaga noche.

Los socialistas −con gran implantación en la provincia de Soria y, especialmente, en la capital, debido a la impronta de su alcalde durante los últimos 19 años− sufrieron un duro golpe y pasaron de los 19.794 votos y tres escaños de 2019 a tan solo 7.800 y un procurador.

Ahora en los comicios autonómicos, Soria ¡Ya! los afronta con la seria amenaza del secretario general del PSOE de Castilla y León, el también alcalde de Soria, Carlos Martínez, que podría recuperar gran parte de ese voto para los socialistas y despertar de su sueño a los de Ceña. Por lo tanto, la batalla es activa.

Los socialistas confían en el llamado “efecto Martínez”. El alcalde de Soria, que ha gobernado la capital durante años con mayorías absolutas, se ha convertido en la principal apuesta del partido para intentar frenar la sangría de votos que se aventura. Y en Soria quieren tener un bálsamo.