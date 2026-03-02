Mañueco se sube a una inédita caravana con cinco vehículos diferentes con metáfora: “Si nos unimos, el PP es imparable"

Mañueco con los diferentes vehículos al fondo en el inicio de campaña

Mañueco se sube al tractor, a la furgoneta, al autobús y a todo lo que se ponga por delante. El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la Presidencia de la Junta ha presentado este lunes en Ponferrada una caravana electoral con la que recorrerá durante estos días las nueve provincias de la Comunidad.

La iniciativa, que arrancó en Segovia, pasará también por Ponferrada como ha sido el caso de hoy, Zamora, Salamanca, Ávila, Valladolid, Palencia, Burgos y Soria.

La campaña comenzó oficialmente el pasado viernes y, según explicó Mañueco, busca trasladar un mensaje de “serenidad, calma y sensatez” frente al “ruido” político. A apenas dos semanas de las elecciones del 15 de marzo, el PP refuerza así su presencia en la calle con un formato visual que pretende acercar sus propuestas a los ciudadanos.

La caravana está formada por cinco vehículos que simbolizan algunas de las principales medidas del programa electoral del PP para los próximos cuatro años.

Un coche representa la bonificación de peajes, una medida especialmente relevante para provincias como León. La furgoneta simboliza la ayuda directa de 300 euros para la cuota de los autónomos, además de recordar el bono anterior de 200 euros implantado ante las dificultades económicas.

El tractor escenifica el compromiso con el sector primario, incluyendo la transmisión de propiedades rurales sin impuestos y el incremento de las ayudas a jóvenes agricultores.

En esta ocasión, el candidato ha anunciado la bonificación para los jóvenes en los seguros agrarios, de forma que pasen del diez al 25 por ciento. Es decir, su gobierno ofrecerá un descuento “adicional” de 15 puntos superior a aquellos agricultores jóvenes que contraten una póliza para asegurar sus producciones.

El microbús escolar representa la prestación de 5.000 euros por nacimiento, una medida destinada a apoyar a las familias y fomentar la natalidad.

Por su parte, el autobús simboliza la implantación de BUSCyL gratuito, una apuesta por el transporte público sin coste para los usuarios.

A estas propuestas se suman ayudas de 1.800 euros para que jóvenes de entre 18 y 30 años puedan obtener el certificado de transporte de viajeros o mercancías, así como apoyo económico para sacarse el carnet de conducir.

“Ofrecemos certezas”

Durante su intervención en Ponferrada, Mañueco ha defendido que las medidas presentadas son “compromisos que vamos a cumplir”.

“Es lo nuestro, son realidades, son certezas. Aquí el PP en Castilla y León ofrece certezas”, afirmó en alusión a su ya famoso eslogan de campaña.

El candidato popular aseguró que su programa electoral es “un contrato firmado con cada una de las personas de esta tierra” y rechazó entrar en una campaña de insultos o centrada en las redes sociales.

“Es una campaña pensada en las personas, en los que madrugan para levantar la persiana de su negocio”, subrayó.

Mañueco centró su discurso en el empleo, la sanidad, la bajada de impuestos y la generación de oportunidades. “Nosotros ofrecemos resultados y certezas. Tenemos talento, recursos, historia y, sobre todo, la gente para estar entre las tres mejores comunidades autónomas de España”, señaló.

También hizo un llamamiento a la movilización de candidatos, alcaldes y parlamentarios del partido. “Cuando el PP junta su fuerza, somos imparables. Lo vamos a demostrar el 15 de marzo ganando las elecciones”, proclamó.

En clave nacional, el presidente del PP autonómico defendió la necesidad de que el líder del partido a nivel estatal, Alberto Núñez Feijóo, llegue al Gobierno central para renegociar la Política Agraria Común (PAC) con Bruselas y reforzar el control de fronteras.

“Si hay problemas, estaremos al lado de los ganaderos y agricultores. Nunca les hemos fallado”, aseguró.

Mañueco destaca que esta caravana no es solo un acto simbólico, sino una muestra de medidas que ya figuraban en el proyecto de Presupuestos presentado en octubre en las Cortes y que fue rechazado por la oposición.

Insisten en que se trata de propuestas “reales y con compromisos reales”, nacidas de la convicción de que la política debe servir para mejorar la vida de las personas.