Nueva promesa de Mañueco: la Junta costeará el traslado de un paciente cuando fallezca en otro hospital de Castilla y León

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la sede de la AECC en Soria Concha Ortega ICAL

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha protagonizado este miércoles en Soria un anuncio novedoso.

La Junta de Castilla y León asumirá el coste del traslado de las personas fallecidas fuera de su provincia cuando el deceso se produzca en otro hospital de la Comunidad.

El anuncio se ha producido durante su visita a las instalaciones de la Asociación Española Contra el Cáncer en Soria, donde ha comparecido junto al presidente provincial del PP, Benito Serrano, y miembros de la candidatura autonómica.

Allí ha mantenido un encuentro con los directivos de la entidad y ha agradecido públicamente la labor que desarrolla la asociación en la provincia.

Mañueco ha presentado como “una medida novedosa” el compromiso de que el Gobierno autonómico costee el traslado cuando una persona de Castilla y León fallezca en un hospital distinto al de su provincia de origen.

La propuesta busca evitar a los familiares una carga económica añadida cuando el paciente ha tenido que ser derivado a otro centro hospitalario para recibir tratamiento especializado.

Durante su intervención, el candidato popular ha agradecido las palabras del presidente provincial de la AECC y ha destacado “la gran labor social” que la entidad desarrolla con voluntarios, pacientes y familiares “todos unidos en una tarea imprescindible”.

Ha puesto en valor el trabajo de la asociación en tres grandes ámbitos: la investigación contra el cáncer, una atención cada vez más humana y cercana, y el impulso de políticas de prevención.

En este sentido, Mañueco se ha comprometido a que la AECC participe en el plan autonómico de prevención. “Contáis con el cariño de todas las personas de Castilla y León. Os he acompañado siempre en vuestro esfuerzo y lo seguiré haciendo”, ha afirmado.

El presidente autonómico ha defendido que Castilla y León dispone del doble de equipos para el tratamiento y diagnóstico del cáncer que la media nacional, lo que, a su juicio, demuestra un “compromiso firme" con la sanidad pública.

"Estamos orgullosos de tener hoy el segundo sistema sanitario mejor valorado de España, medalla de plata. Y en las más de mil medidas de nuestro programa hay muchas dirigidas a seguir mejorando nuestra Sanidad, y la prevención y atención al cáncer", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado la ampliación de las franjas de edad en los programas de cribado, siempre en colaboración con entidades como la AECC, y el impulso de unidades satélite de radioterapia para acercar los tratamientos al territorio. “Es un compromiso político y personal”, ha recalcado.

En Soria

Además, ha confirmado que se seguirá promoviendo mejoras en hospitales y centros de salud, como las que han impulsado en Soria.

"El ejemplo más claro es el propio Hospital Santa Bárbara, al que mañana, jueves, ya se podrá acceder a través del nuevo vestíbulo, y dispondrá de un nuevo aparcamiento. Hemos hecho una inversión total de 100 millones de euros para conseguir unas instalaciones más modernas y avanzadas para los sorianos".

En este punto, ha reivindicado el papel del modelo autonómico. “Cuando uno analiza otras comunidades y escucha a formaciones que no creen en las autonomías, conviene recordar que sin autonomías no habría unidades de radioterapia en Castilla y León”, ha defendido.

Mañueco ha recordado que el próximo 15 de marzo se elegirá un nuevo Gobierno y ha defendido que el PP cuenta con “los mejores candidatos” y un “bagaje de gestión acreditado”. Ha citado, entre otros nombres, a Rocío Lucas, número 1 en la lista por Soria, como ejemplo “de éxito en el sistema educativo”.

El candidato ha insistido en el nuevo eslogan de campaña, ‘Aquí, certezas’, presentado este pasado lunes. “Estas elecciones van de lo que aquí ocurre. No hemos venido a hacer ruido, sino a dar certezas y certidumbre, que se construyen con medidas y con proyecto”, ha asegurado.

Ha reivindicado que Castilla y León cuenta con el segundo mejor sistema sanitario de España, según el barómetro del Gobierno, y ha señalado que una parte sustancial de las más de mil medidas del programa electoral están vinculadas a la sanidad.

Medidas sanitarias

Entre las propuestas sanitarias, ha destacado la incorporación de mejoras tecnológicas, analíticas rápidas, la extensión de las unidades del dolor al mundo rural y una atención personalizada para mujeres mayores de 50 y 70 años.

Además, ha comprometido un acceso a consulta en un máximo de dos días, mejoras en hospitales y centros de salud y la extensión de helicópteros medicalizados a toda la Comunidad.

“Tenemos un balance y un proyecto de futuro. Queremos situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para vivir”, ha afirmado.

Medidas fiscales

En el ámbito social y económico, Mañueco ha avanzado que el PP propone duplicar el Bono Nacimiento hasta los 5.000 euros, triplicar las familias beneficiarias de las ayudas de 200 euros para actividades extraescolares y establecer la primera matrícula gratuita en universidades públicas desde el curso 2026-2027.

También ha anunciado un bono de 300 euros para más de 100.000 autónomos para compensar las subidas de cotizaciones, el mantenimiento de la gratuidad del autobús autonómico con la tarjeta Buscyl y la bonificación de peajes para conductores recurrentes.

Ha defendido la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos, el desarrollo de 26 millones de metros cuadrados de suelo industrial y el incremento del 80% en los recursos para políticas de vivienda.

Entre las novedades, destaca la ampliación de la edad para acceder a beneficios fiscales en la Cuenta Ahorro Vivienda de 35 a 40 años, con una bonificación del 15% para ahorros de hasta 10.000 euros anuales durante cinco años, lo que supondría un ahorro potencial de 7.500 euros en la compra de vivienda. Además, ha avanzado que en el primer año de legislatura se prevé finalizar 800 viviendas públicas y continuar con la política de alquiler joven.

Finalmente, ha subrayado la ampliación de ventajas fiscales al medio rural, extendiéndolas a municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes situados a más de 30 kilómetros de la capital, con medidas que, según ha indicado, beneficiarán al 97% de los municipios de la Comunidad.

“Son compromisos que vamos a cumplir porque lo nuestro es cumplir. Lo hemos demostrado estos cuatro años y queremos seguir haciéndolo en los cuatro que vienen”, ha concluido.