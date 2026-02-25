Confirmado por la Junta: ayudas a ayuntamientos y diputaciones para contratar a desempleados por 28 millones de euros

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha convocado subvenciones por importe de 28 millones de euros.

Están destinadas a ayuntamientos y diputaciones provinciales para la contratación temporal de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social.

La convocatoria, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), se enmarca en el PLANIEL 2026 y tiene como objetivo promover el empleo local mediante la contratación de desempleados inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el ECYL.

Podrán acceder a estas subvenciones los ayuntamientos de municipios y las diputaciones provinciales de la Comunidad que cumplan los requisitos establecidos en la Orden IEM/321/2025, de 27 de marzo, modificada posteriormente en abril de 2025.

Las entidades beneficiarias deberán formalizar contratos temporales con personas desempleadas para ejecutar proyectos de interés general y social dentro del ámbito territorial de Castilla y León.

La cuantía de la subvención se establece en 11.667 euros por cada puesto de trabajo a jornada completa, por un periodo de 180 días; y el número de contratos subvencionables por entidad estará en función del número de habitantes.

Así, en municipios de menos 1.000 habitantes, se financian dos contratos a jornada completa (o cuatro a jornada parcial al 50 por cien); en municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes, cuatro contratos a jornada completa; y en municipios de más de 5.000 habitantes y diputaciones provinciales diez contratos a jornada completa.

Los contratos vinculados a esta convocatoria deberán tener una duración mínima de 120 días y el periodo subvencionable de las contrataciones será el comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

Los destinatarios de los contratos deben ser personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el ECyL, preferentemente mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres o personas con discapacidad.

Las entidades interesadas disponen de un plazo de un mes, a partir de mañana, para presentar sus solicitudes de forma telemática.

La valoración de las solicitudes se realizará en régimen de concurrencia competitiva, teniendo en cuenta criterios como el número de desempleados en la zona, el tipo de entidad y el grado de integración laboral de personas con discapacidad.

Presupuesto y plazo

La cuantía total de la convocatoria asciende a 28.000.000 de euros.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOCyL.

Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente a través de la sede electrónica de la Administración autonómica. Solo se admitirá una solicitud por entidad local.