Otro paso más para la autovía Valladolid-León: luz verde al tramo entre La Mudarra y Villanubla por 74 millones

Apertura al tráfico del tramo Valladolid-Villanubla de la A-60 (León-Valladolid) en 2011 ICAL

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso fundamental para la esperada autovía A-60.

Lo hace con la aprobación provisional del proyecto de trazado del tramo comprendido entre las localidades de Villanubla y La Mudarra.

Contempla un presupuesto de ejecución estimado en 74.750.633,16 euros.

La publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental marca el inicio formal de los trámites administrativos necesarios para convertir este vial en una realidad tangible para los conductores de la provincia.

La relevancia jurídica de este movimiento administrativo es máxima, puesto que la aprobación definitiva del trazado traerá consigo la declaración de utilidad pública.

Este estatus legal permitirá al Estado proceder a la ocupación urgente de los bienes afectados, así como a la modificación de servicios y la adquisición de los derechos de expropiación o servidumbres pertinentes.

Para garantizar los derechos de los propietarios y ciudadanos, se ha estipulado un periodo de información pública de treinta días hábiles.

Durante este tiempo, cualquier interesado puede examinar la documentación técnica y la relación de bienes afectados tanto en la sede de la Demarcación de Carreteras como en las dependencias municipales de Castromonte, Valdenebro de los Valles, La Mudarra y Medina de Rioseco, además de en el portal web del Ministerio.

Este proceso de exposición pública constituye el canal oficial para que cualquier persona física o jurídica presente las alegaciones u observaciones que estime oportunas conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

Los ciudadanos tienen la facultad de aportar datos por escrito que permitan rectificar posibles errores en el censo de propiedades publicado o, si lo consideran necesario por razones de fondo o de forma, oponerse a la necesidad de la ocupación urgente de sus terrenos.

Eje principal

La Autovía A-60 representa uno de los ejes vertebradores más esperados de la comunidad autónoma, ya que su objetivo final es unir Valladolid y León mediante una vía de doble calzada que sustituya a la actual N-601.

Esta carretera nacional, que actualmente soporta la práctica totalidad del tráfico entre ambas capitales, se ha convertido con el paso de los años en un trayecto lento y congestionado debido al tránsito constante de vehículos pesados y al paso obligatorio por diversas travesías urbanas.

La conversión de este itinerario en autovía supone una mejora drástica en la seguridad vial, eliminando los adelantamientos en vías de un solo carril y reduciendo los tiempos de desplazamiento de manera significativa.