La CHD defiende su actuación en las avenidas y pide “responsabilidad institucional” tras las críticas políticas

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha defendido este domingo la labor “coordinada” de las administraciones en el actual episodio de crecidas y ha pedido “responsabilidad institucional” ante las críticas lanzadas en los últimos días por algunos responsables políticos, en plena evolución de un temporal que, aunque empieza a aflojar, mantiene todavía 15 puntos de control en nivel rojo en la cuenca.

La presidenta del organismo, María Jesús Lafuente, ha realizado una visita sobre el terreno en la provincia de Soria —con parada en San Esteban de Gormaz— para comprobar el comportamiento del río Duero, acompañada por el director técnico, Carlos Galicia, y el comisario de Aguas, Alejandro Cózar. La inspección llega después de que la CHD haya rebajado la presión en el conjunto de la cuenca: frente a la veintena de estaciones en rojo del sábado, este domingo quedan 15, además de nueve en naranja y 18 en amarillo, según el SAIH.

En este contexto, Lafuente ha lamentado los mensajes políticos que, a su juicio, pueden generar confusión en un escenario de emergencia y ha pedido prudencia: “No es momento para el ventajismo político ni para mensajes que confundan a la población. Es momento de coordinación, prudencia y servicio público”, ha remarcado.

La presidenta ha recordado que el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl) establece una cadena formal de comunicación y que la Confederación remite boletines de aviso al 112 con “hora, nivel, caudal y tendencia”, que se trasladan a los centros de coordinación. Una vez constituido el CECOPI —como ocurre en este episodio—, ha subrayado, “este es el órgano que coordina el aviso a las autoridades municipales y a la población”.

El Duero, el eje del problema

Aunque la situación general mejora, el Duero sigue marcando los peores escenarios. A lo largo de su cauce en Castilla y León mantiene diez tramos en rojo: desde la salida del embalse de la Cuerda del Pozo y puntos como Navapalos, Gormaz y Almazán (Soria), hasta Vadocondes y Aranda de Duero (Burgos), además de Quintanilla de Onésimo, Herrera de Duero y San Miguel del Pino (Valladolid) y Toro (Zamora). Fuera del Duero, continúan también en rojo estaciones del Arlanza, el Cega, el Riaza y el Guareña.

Lafuente ha descrito una cuenca “con crecidas muy significativas” y “importantes incrementos de caudal” en el Duero a su paso por Soria, Burgos y Valladolid, como consecuencia de la “prolongación inusual de las precipitaciones” y de las “sucesivas ondas de avenida”, confluentes en las zonas bajas. Respecto a los embalses, ha indicado que se encuentran en fase de resguardo o de recuperación para afrontar posibles nuevas avenidas, en un escenario condicionado por “la abundante nieve en cabeceras” y la “saturación generalizada” del terreno.

Desembalses en Cuerda del Pozo: “extremadamente positivo”

En ese marco, la CHD ha puesto el foco en la gestión de Cuerda del Pozo, donde se mantiene un desembalse preventivo “progresivo y por tramos”, con ajustes sucesivos en función de las entradas y la previsión meteorológica. Según los datos facilitados por el organismo, la laminación del embalse ha permitido que “puntas de avenida de 280 m³/s” se trasladaran a “caudales de salida de 135 m³/s”, lo que supone una atenuación “en más de un 50%”.

La Confederación sostiene que cada cambio de maniobra se realizó con aviso previo, criterios técnicos y seguimiento constante del episodio, y ha vuelto a reivindicar el papel de estas infraestructuras y del personal del organismo, inmerso —según la propia CHD— en “interminables jornadas de trabajo”.

Carreteras: 31 tramos cortados y reapertura de la N-110

Pese al descenso de la alerta hidrológica, el impacto se mantiene en la red viaria: este domingo siguen cortados 31 tramos de carreteras secundarias en Castilla y León, con especial incidencia en Soria, además de León y Zamora. La nota positiva ha sido la reapertura de la N-110 en San Esteban de Gormaz tras bajar el nivel del Duero.