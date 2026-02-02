Alerta por fuertes lluvias en Castilla y León: más de 200 litros, viento intenso y crecidas en afluentes del Duero

Alerta por fuertes lluvias en Castilla y León con más de 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas, viento intenso y crecidas en afluentes del río Duero. El experto de Meteored Samuel Biener ha señalado que se prevé una semana complicada en varias comunidades de España debido a la llegada de un nuevo carrusel de borrascas y frentes procedentes del Atlántico, que dejarán a su paso "precipitaciones muy cuantiosas, fuertes vientos, una situación complicada en el mar y nevadas importantes en las cumbres".

Biener ha destacado que la llegada de masas de aire subtropicales muy húmedas, impulsadas por un potente río atmosférico, intensificará las lluvias en gran parte de España. "Con el chorro polar más al sur de lo habitual, se prevé una situación similar a la de la semana pasada, con varias borrascas y frentes muy activos que dejarán precipitaciones generalizadas, aunque desiguales según las zonas", ha apuntado.

Según ha indicado, el episodio de inestabilidad continuará "sin apenas descanso", aunque a más largo plazo se empieza a vislumbrar un posible fortalecimiento del anticiclón, con mucha incertidumbre todavía.

Hasta el domingo, se esperan acumulados muy elevados, especialmente en la sierra de Grazalema, la Serranía de Ronda, el oeste de Pontevedra y zonas expuestas al suroeste en el entorno de Gredos, donde podrían superarse los 300 l/m². En otras áreas del oeste gallego, el Sistema Central y las Béticas se superarían los 200 l/m², mientras que en amplias zonas de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y áreas montañosas del interior podrían registrarse más de 100 l/m².

Por otro lado, el litoral mediterráneo, Baleares y el Cantábrico oriental, al quedar a sotavento de los vientos del suroeste, registrarán lluvias mucho más escasas, pudiendo ser casi inexistentes en el extremo noreste peninsular. Canarias también quedará en gran medida al margen de este episodio, aunque se esperan precipitaciones, sobre todo en las islas con mayor relieve.

Nieve y viento

Las temperaturas experimentarán altibajos al sucederse masas de aire templado con otras más frías, lo que provocará también variaciones importantes en la cota de nieve. Se esperan acumulaciones destacadas en zonas de montaña, con espesores muy elevados en cordilleras como el Pirineo, Sierra Nevada, la Cantábrica y las Béticas. Además, el viento de poniente soplará con fuerza en varias regiones, el estado del mar seguirá muy alterado y el riesgo de aludes será alto en las principales áreas montañosas.

Crecidas en afluentes del Duero

El sistema GloFAS (Global Flood Awareness System) advierte de una probabilidad muy alta de crecidas con períodos de retorno de 20 años en numerosos ríos, especialmente en las cuencas del Guadalquivir, Mediterránea andaluza y Guadiana, así como en el Segura, Júcar, Cabriel y en varios afluentes del Tajo y del Duero. En algunos puntos, según ha señalado Biener, los cursos fluviales ya presentan niveles muy altos y se están realizando desembalses de forma controlada.