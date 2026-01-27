El papeleo, el impuesto invisible que ahoga a los autónomos de Castilla y León: “Perdemos 3.000 euros al año”

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León (ATA Castilla y León) ha denunciado la “insoportable carga burocrática” que soportan los 182.761 autónomos de la Comunidad, una situación que, según la organización, está lastrando gravemente la competitividad, la productividad y la conciliación personal del colectivo.

Según los datos aportados por ATA, un trabajador autónomo destina una media de 200 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las distintas administraciones y a cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y con la Seguridad Social.

Esta dedicación supone no solo una importante pérdida de tiempo productivo, sino también un impacto económico directo. Con un coste medio estimado de 15 euros por hora, la burocracia representa 3.000 euros anuales por autónomo.

En términos globales, esta situación se traduce en más de 36,5 millones de horas dedicadas a trámites burocráticos por parte de los autónomos castellanos y leoneses y un coste superior a 548 millones de euros al año.

A nivel nacional, el impacto asciende a 10.000 millones de euros y más de 650 millones de horas perdidas en gestiones administrativas.

ATA recuerda que en un sector donde la jornada media alcanza las 47 horas semanales, los autónomos se ven obligados a destinar cuatro horas a la semana de su tiempo de trabajo o descanso a cumplir con la administración. Además, el 92 % de los autónomos señala en el Barómetro de ATA de cierre de 2025 que las trabas burocráticas han aumentado en el último año, afectando de forma directa a su capacidad de conciliación.

La reducción de la burocracia se ha convertido, de hecho, en una de las principales reivindicaciones del colectivo. Entre las medidas urgentes que reclaman los autónomos destaca la simplificación de las declaraciones fiscales, pasando de cuatro a dos o incluso a una anual, tal y como refleja el último Barómetro de ATA.

La situación es aún más grave para aquellos autónomos que tienen trabajadores a su cargo. En estos casos, la carga administrativa se multiplica, ya que a los trámites propios como autónomos deben sumar todas las obligaciones laborales y normativas derivadas de su condición de empleadores.

Inasumible

“Es inasumible que un autónomo castellano y leonés tenga que dedicar prácticamente un mes de su trabajo al año solo para gestionar trámites con las distintas administraciones. Estamos hablando de 200 horas anuales que tienen un coste aproximado de 3.000 euros por negocio”, ha señalado la presidenta de ATA Castilla y León, Leticia Mingueza.

Mingueza ha advertido de que “la burocracia se ha convertido en un impuesto invisible que nos resta competitividad y nos quita vida personal”, y ha subrayado que resulta especialmente preocupante la situación de los autónomos con trabajadores a su cargo, “donde la carga administrativa se vuelve exponencial”.

Por todo ello, ATA Castilla y León ha instado a las administraciones públicas a adoptar medidas urgentes y a los partidos políticos a “pasar de las palabras a los hechos”.

“Reducir las cargas administrativas, reducir las declaraciones fiscales y eliminar trabas no es un capricho, es una necesidad vital para los casi 183.000 autónomos de nuestra región para que podamos seguir levantando la persiana cada día”, ha concluido la presidenta de la organización.