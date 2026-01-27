Tras Ingrid y Joseph llega Kristin: la Junta alerta de una imprevisible nueva borrasca con vientos de 100 km/h y nieve

El chorro polar continúa haciendo mella en la meteorología. Tras las borrascas Ingrid y Joseph, llega ahora Kristin, en un escenario de incertidumbre respecto a su trayectoria de paso, y que dejará vientos de entre 90 y 100 km/h y probabilidad de importantes nevadas.

Así lo ha alertado la Junta de Castilla y León, que a través de Protección Civil ha comunicado que mantiene activa la alerta por fenómenos meteorológicos adversos, vigente desde el pasado 22 de enero.

Se espera que en las próximas horas llegue una borrasca profunda llamada Kristin, de oeste a este, que generará fuertes rachas de viento y precipitaciones que no se descarta que puedan producirse en forma de nieve.

Además, desde la Junta se señala que existe un escenario de incertidumbre respecto a su trayectoria, lo que va a condicionar el fenómeno que marque la situación meteorológica general.

El paso de este frente por una zona más al sur, que coincide con un descenso de la cota de nieve a última hora de este martes, hace que se prevean nevadas con acumulaciones importantes en zonas de montaña estos próximos días y precipitaciones en forma de nieve generalizadas en áreas de interior y norte de la meseta.

El resultado son avisos entre las 00:00 y las 18:00 horas de este miércoles, de nivel naranja, en las mesetas de Burgos, León, Palencia, El Bierzo y Zamora, con acumulaciones de 5 cm y avisos amarillos en el resto de Castilla y León, con la excepción de la meseta salmantina.

La jornada será especialmente complicada entre estas horas por el agravante de fuertes rachas de viento, con avisos naranjas por este fenómeno en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. Por su parte, los avisos serán amarillos en la meseta y Sistema Central de Soria.