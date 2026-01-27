Castilla y León cierra 2025 con 2.700 parados más, hasta los 96.100: “Es estable pero llegan desafíos estructurales”

Castilla y León ha cerrado el año 2025 con un mercado laboral estable, aunque marcado por un crecimiento débil y la persistencia de importantes retos estructurales, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al cuarto trimestre, publicados hoy.

Castilla y León cerró con una subida de desempleados del 2,9 por ciento, con 2.700 parados más en comparación con 2024, lo que deja la cifra total en 96.100 personas. Este incremento contrasta con la rebaja nacional, que fue del 4,56 por ciento, con 118.400 personas menos, hasta los 2,47 millones de parados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La comunidad autónoma registró un total de 1.052.700 personas ocupadas, lo que supone una ligera disminución de 5.000 empleos respecto al trimestre anterior (-0,47%). Sin embargo, en términos interanuales, el empleo aumentó en 11.200 personas (1,07%).

Este comportamiento trimestral resulta menos favorable que el observado en el conjunto de España, donde el empleo continuó creciendo durante los últimos meses del año.

En cuanto al desempleo, el número de personas sin trabajo se situó en 96.100, registrando un descenso trimestral de 4.500 personas (-4,45%). No obstante, en comparación con el mismo periodo de 2024, el desempleo aumentó en 2.600 personas (2,79%), manteniéndose en niveles elevados.

Frente a estos datos, CEOE Castilla y León ha instado a analizar las cifras con cautela. La organización empresarial reconoce que algunas magnitudes pueden reflejar avances, pero advierte de que la "incertidumbre política y regulatoria a nivel nacional, junto con el aumento de los costes operativos, sigue generando presión sobre las empresas y condicionando las decisiones estratégicas en materia de empleo e inversión".

La patronal subraya que no conviene adoptar lecturas triunfalistas de los datos y recuerda que la tasa de desempleo continúa siendo alta.

Para consolidar la creación de empleo, considera "imprescindible restaurar un clima de confianza empresarial y garantizar seguridad jurídica, condiciones que permitirían incentivar la inversión productiva y el crecimiento sostenido del empleo en la comunidad".

Además, CEOE Castilla y León enfatiza que un incremento estable y duradero de la ocupación requiere políticas de empleo equilibradas, que combinen la flexibilidad del mercado laboral con una contención efectiva de los costes laborales y de producción. Solo desde este enfoque será posible mantener los puestos de trabajo existentes y generar nuevas oportunidades laborales en Castilla y León.