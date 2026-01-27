Carriedo, sobre el rechazo a ómnibus: "Ha caído una forma de hacer política que antepone el interés político a la gente"

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, participa en una reunión con alcaldes y portavoces del partido en El Bierzo César Sánchez Ical

“Hoy ha caído una forma de hacer política que consiste básicamente en intentar anteponer un interés político por encima del interés del conjunto de los ciudadanos”, aseguró hoy el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, después de que el Congreso de los Diputados rechazara el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones.

Al respecto, el consejero recordó que “la mayor parte de los partidos políticos habían dicho que apoyaban la subida de las pensiones”, pero lamentó que “el Gobierno decidió meter en este decreto de ley un montón de cosas contrarias a los intereses generales de España” en una mezcla que “no va siendo poco habitual por parte del Ejecutivo”.

Por ello, Fernández Carriedo se mostró convencido de que, si el Gobierno de España presentara una única iniciativa con el objeto de subir las pensiones, “habría contado con el apoyo”, pero “prefirió anteponer un montón de cuestiones distintas de la subida de las pensiones” y los pensionistas “no merecen ser tratados de esta forma”.

“A mí me parece bien que se garantice el acceso a la vivienda del conjunto de los ciudadanos, que se ponía en riesgo con cargo a este decreto”, añadió el consejero de Economía, para quien “no es normal” que en el mismo decreto en el que se habla de pensiones “se esté defendiendo el mundo de la ocupación en contra de la posibilidad de disponer de un mercado de la vivienda accesible para el conjunto de los ciudadanos”.