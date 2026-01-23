Los transportistas de CyL estallan contra la DGT por cerrar carreteras con nieve: “Ataca la conciliación familiar”

La Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León (Fetracal) ha pedido “prudencia” a los transportistas que estarán en ruta entre hoy el domingo ante la previsión de nevadas.

Además, ha exigido a la Dirección General de Tráfico (DGT) “mesura y coherencia con sus prohibiciones de circular por las carreteras de la Comunidad” con unas “restricciones anunciadas sin tiempo para reaccionar” con “cientos de conductores en ruta y sin opciones de regresar ni a zona de carga o descarga o a sus viviendas”.

Para Fetracal, la prudencia pasa por ser “lo más importante que se puede pedir a los transportistas ante situaciones de emergencia climática” pero recuerdan que “son profesionales que, en muchos casos, llevan años ante un volante y saben reaccionar ante situaciones climáticas adversas”.

Por ello, Fetracal ha “lamentado” que la DGT anuncie restricciones a circular por numerosas carreteras de Castilla y León “sin tiempo para reaccionar a los cientos de transportistas que estarán circulando por sus carreteras”.

Óscar Baños, presidente de Fetracal, denuncia que la DGT “carece de sensibilidad hacia los profesionales del transporte” que han demostrado “con creces conocer las carreteras, saber los riesgos ante situaciones climáticas adversas y asumir los embolsamientos cuando se hace necesario”.

“De esta manera, se impide a muchos transportistas que puedan regresar a sus casas y se ataca, así, la conciliación familiar que se plantea para la mayoría de profesiones”, añade Baños.