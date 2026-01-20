Dos provincias de Castilla y León, entre las que tienen mayor brecha inmobiliaria entre vivir en ciudad y en zona rural

Comprar una vivienda en una ciudad casi duplica el precio de hacerlo en el medio rural. Esta es una de las principales conclusiones del último análisis del mercado inmobiliario elaborado por Idealista/data con datos de cierre de 2025, que sitúa la diferencia media nacional entre zonas urbanas y rurales en un 99%.

Según el estudio, el precio medio de la vivienda usada en entornos urbanos alcanza los 2.906 euros por metro cuadrado, frente a los 1.459 euros/m2 de las zonas rurales.

Sin embargo, esta brecha no es homogénea y presenta contrastes muy marcados por provincias, especialmente visibles en Castilla y León.

Dentro de la comunidad, Salamanca destaca como una de las provincias con mayor desigualdad de precios entre ciudad y campo de todo el país. Comprar una vivienda en su entorno urbano cuesta de media 1.882 euros/m2, frente a los 875 euros/m2 del ámbito rural, lo que supone una diferencia del 115%. Esta fuerte brecha sitúa a Salamanca solo por detrás de Madrid y Álava a nivel nacional.

También Valladolid presenta una diferencia muy significativa: un 102% más caro en la ciudad que en los municipios rurales.

Mientras que en estos últimos el precio medio se sitúa en 847 euros/m2, en la capital y zonas más densamente pobladas asciende hasta los 1.707 euros/m2.

En ambos casos, el contraste se explica más por los precios bajos del entorno rural que por valores urbanos especialmente elevados.

Otras provincias de Castilla y León donde la brecha es especialmente acusada son Palencia y Burgos, ambas con diferencias cercanas o superiores al 100%.

En Palencia, la vivienda urbana alcanza los 1.507 euros/m2, frente a los 749 euros/m2 del medio rural, una diferencia del 101%.

En Burgos, el salto es del 98%, pasando de 802 euros/m2 en zonas rurales a 1.588 euros/m2 en áreas urbanas.

Estos datos reflejan un patrón común en el interior peninsular: mercados rurales con precios muy contenidos y capitales provinciales que concentran la mayor parte de la demanda.

Menos diferencia

En el extremo opuesto se sitúan Soria y Segovia, donde la diferencia entre vivir en la ciudad o en el campo es mucho más reducida.

En Soria, la brecha es de apenas un 25%, con precios de 1.324 euros/m2 en zonas urbanas y 1.062 euros/m2 en rurales. En Segovia, la diferencia es del 29%, con valores relativamente altos incluso en el ámbito rural (1.273 euros/m2), lo que reduce el contraste.

Este comportamiento apunta a mercados más homogéneos, donde la cercanía a Madrid, la segunda residencia o el atractivo turístico elevan los precios fuera de los núcleos urbanos.

Más baratas

En provincias como Zamora, León y Ávila, los precios urbanos se sitúan entre los más bajos de España, aunque el entorno rural sigue siendo claramente más económico. Zamora, con 1.124 euros/m2 en ciudad, es una de las zonas urbanas más asequibles del país, y aun así el precio cae hasta los 730 euros/m2 en el medio rural, una diferencia del 54%.

En León, la brecha alcanza el 74%, mientras que en Ávila se sitúa en el 42%, reflejando mercados con menor presión de demanda pero donde la ciudad sigue concentrando valor.