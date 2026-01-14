Abel Caballero vuelve a la carga contra las paradas del AVE en CyL y quiere seguir recortando tiempos: "¿De qué protestan?"

El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha vuelto a la carga este miércoles contra las paradas del AVE en Castilla y León y ha insistido en la necesidad de seguir recortando tiempos en la conexión Vigo-Madrid, defendiendo sin ambages la supresión de paradas en estaciones de la Comunidad como fórmula para ganar velocidad. Además, ha cuestionado las protestas producidas en Sanabria, Medina del Campo y Segovia por la eliminación de frecuencias. "¿De qué protestan?", se ha preguntado.

El regidor vigués ha apostado por "seguir recortando los tiempos del AVE a Madrid" porque es "la comunicación más importante" para la ciudad y ha celebrado el ahorro de unos 26 minutos ya conseguido, que sitúa el trayecto en torno a las 3 horas y 50 minutos en algunos servicios, gracias a la eliminación de paradas en estaciones como A Gudiña, Sanabria, Medina del Campo y Segovia, una medida que él mismo reclamó insistentemente a Renfe.

Sobre el futuro, ha avanzado que la construcción de la variante de Cerdedo, con exposición pública prevista para la primavera de 2027, permitirá reducir el tiempo hasta las 2 horas y 35 minutos. "No vamos a parar hasta conseguirlo", ha añadido.

Caballero ha respondido de forma directa a las críticas y protestas que se mantienen desde hace meses en Castilla y León: "¿Suprimimos paradas en A Gudiña, en Sanabria, en Medina y en Segovia? Claro que las suprimimos", ha dicho, para después argumentar que "Segovia tiene más de 40 trenes de alta velocidad al día, Medina tiene sobre 10 trenes de alta velocidad al día, y Sanabria y A Gudiña tienen tantos como Vigo. ¿De qué protestan? ¿Por qué?".

"Muy atacado desde CyL"

Además, ha asegurado sentirse "muy atacado desde Castilla y León", en alusión a la defensa del mantenimiento de las paradas de AVE en la Comunidad por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y ha criticado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "no habla" ni "defiende a Vigo".

Unas palabras que han vuelto a generar un profundo rechazo en Castilla y León, especialmente en comarcas como Sanabria, donde la supresión de paradas ha dejado a miles de personas con muchas menos opciones reales de conexión diaria con Madrid en horarios útiles. Las protestas, respaldadas por asociaciones de usuarios, plataformas ciudadanas, organizaciones agrarias y representantes institucionales, reflejan la frustración ante lo que se percibe como un sacrificio de la accesibilidad territorial en favor de la rentabilidad.

La eliminación de paradas ha reducido drásticamente las alternativas para los viajeros de la Comunidad, sin que se haya compensado con un refuerzo equivalente de trenes propios, todo ello en un territorio como Castilla y León, que lucha contra la despoblación y necesita infraestructuras que vertebren y conecten sus comarcas.